Jön a bajnokok csatája Münchenben
Megfékezi-e a Leverkusen a száguldó Bayern Münchent? A bajor sztárcsapat pazar formában kezdte az idényt, a Bundesligában nyolc forduló után százszázalékos, gólkülönbsége plusz 26, ilyen kiváló mutatói korábban egyik csapatnak sem voltak a bajnokság ezen szakaszában. Az előző két kiírás győztesének összecsapásán a címvédő Bayern az esélyes, de nem szabad kézlegyintéssel elintézni a leverkusenieket, sőt! Noha a két együttest hét pont választja el egymástól a tabellán, a Bayer az előző négy bajnokiját egyaránt megnyerte, egyre jobb formába lendül, így önbizalomtól duzzadva utazhat az Allianz Arenába. Pláne ha azt nézzük, hogy legutóbb 2023. május 27-én veszített idegenbeli Bundesliga-csatát (akkor a Bochum 3–0-ra győzte le), s vendégként immár 37 meccs óta veretlen. De… A Bayern München az előző nyolc hazai bajnoki fellépésén egyaránt győzött, ezeken 29 gólt szerzett és csak kettőt kapott. Ilyen statisztikák mellett is nehéz azonban kijelenteni, hogy ez országos egyes – a legjobban ezt Jonathan Tah tudja, aki a nyáron tíz év után hagyta el a „gyógyszergyáriakat” és szerződött a bajorokhoz.
„Még mindig tartom a kapcsolatot néhány korábbi csapattársammal – mondta a klub oldalának a Bayern védője. – A Leverkusennek nehéz volt az idénykezdet, de egyre inkább magára talál. Minden bizonnyal nagyszerű mérkőzést láthatnak a nézők, ellenfelünk biztosan kellő önbizalommal lép pályára, de azon leszünk, hogy megtörjük.”
A Bayern München előtt nagy feladatok tornyosulnak, a szombati rangadót követően kedden a címvédő Paris Saint-Germainnel idegenben csap össze a Bajnokok Ligájában.
NÉMET BUNDESLIGA
9. FORDULÓ
15.30: Heidenheim–Eintracht Frankfurt
15.30: Mainz–Werder Bremen
15.30: RB Leipzig–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)
15.30: St. Pauli–Mönchengladbach
15.30: Union Berlin–Freiburg
18.30: Bayern München–Bayer Leverkusen (Tv: Arena4)
VASÁRNAP
15.30: 1. FC Köln–Hamburg (Tv: Arena4)
17.30: Wolfsburg–Hoffenheim
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Augsburg–Borussia Dortmund 0–1
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|8
|8
|–
|–
|30–4
|+26
|24
|2. Borussia Dortmund
|9
|6
|2
|1
|15–6
|+9
|20
|3. RB Leipzig
|8
|6
|1
|1
|16–9
|+7
|19
|4. Stuttgart
|8
|6
|–
|2
|13–7
|+6
|18
|5. Bayer Leverkusen
|8
|5
|2
|1
|18–11
|+7
|17
|6. Eintracht Frankfurt
|8
|4
|1
|3
|21–18
|+3
|13
|7. Hoffenheim
|8
|4
|1
|3
|15–13
|+2
|13
|8. 1. FC Köln
|8
|3
|2
|3
|12–11
|+1
|11
|9. Werder Bremen
|8
|3
|2
|3
|12–16
|–4
|11
|10. Union Berlin
|8
|3
|1
|4
|11–15
|–4
|10
|11. Freiburg
|8
|2
|3
|3
|11–13
|–2
|9
|12. Wolfsburg
|8
|2
|2
|4
|9–13
|–4
|8
|13. Hamburg
|8
|2
|2
|4
|7–11
|–4
|8
|14. St. Pauli
|8
|2
|1
|5
|8–14
|–6
|7
|15. Augsburg
|9
|2
|1
|6
|12–21
|–9
|7
|16. Mainz
|8
|1
|1
|6
|9–16
|–7
|4
|17. Heidenheim
|8
|1
|1
|6
|7–16
|–9
|4
|18. Mönchengladbach
|8
|–
|3
|5
|6–18
|–12
|3