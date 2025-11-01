Jön a bajnokok csatája Münchenben

Megfékezi-e a Leverkusen a száguldó Bayern Münchent? A bajor sztárcsapat pazar formában kezdte az idényt, a Bundesligában nyolc forduló után százszázalékos, gólkülönbsége plusz 26, ilyen kiváló mutatói korábban egyik csapatnak sem voltak a bajnokság ezen szakaszában. Az előző két kiírás győztesének összecsapásán a címvédő Bayern az esélyes, de nem szabad kézlegyintéssel elintézni a leverkusenieket, sőt! Noha a két együttest hét pont választja el egymástól a tabellán, a Bayer az előző négy bajnokiját egyaránt megnyerte, egyre jobb formába lendül, így önbizalomtól duzzadva utazhat az Allianz Arenába. Pláne ha azt nézzük, hogy legutóbb 2023. május 27-én veszített idegenbeli Bundesliga-csatát (akkor a Bochum 3–0-ra győzte le), s vendégként immár 37 meccs óta veretlen. De… A Bayern München az előző nyolc hazai bajnoki fellépésén egyaránt győzött, ezeken 29 gólt szerzett és csak kettőt kapott. Ilyen statisztikák mellett is nehéz azonban kijelenteni, hogy ez országos egyes – a legjobban ezt Jonathan Tah tudja, aki a nyáron tíz év után hagyta el a „gyógyszergyáriakat” és szerződött a bajorokhoz.

„Még mindig tartom a kapcsolatot néhány korábbi csapattársammal – mondta a klub oldalának a Bayern védője. – A Leverkusennek nehéz volt az idénykezdet, de egyre inkább magára talál. Minden bizonnyal nagyszerű mérkőzést láthatnak a nézők, ellenfelünk biztosan kellő önbizalommal lép pályára, de azon leszünk, hogy megtörjük.”

A Bayern München előtt nagy feladatok tornyosulnak, a szombati rangadót követően kedden a címvédő Paris Saint-Germainnel idegenben csap össze a Bajnokok Ligájában.

NÉMET BUNDESLIGA

9. FORDULÓ

15.30: Heidenheim–Eintracht Frankfurt

15.30: Mainz–Werder Bremen

15.30: RB Leipzig–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)

15.30: St. Pauli–Mönchengladbach

15.30: Union Berlin–Freiburg

18.30: Bayern München–Bayer Leverkusen (Tv: Arena4)

VASÁRNAP

15.30: 1. FC Köln–Hamburg (Tv: Arena4)

17.30: Wolfsburg–Hoffenheim

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Augsburg–Borussia Dortmund 0–1