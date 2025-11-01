Nemzeti Sportrádió

Jön a bajnokok csatája Münchenben

J. Á.J. Á.
Vágólapra másolva!
2025.11.01. 08:44
Jonathan Tah (Fotó: AFP)
Címkék
Bayern München Bundesliga Bayer Leverkusen
Szombaton a kiváló formában lévő Bayern München az egyre inkább magára találó, idegenbeli bajnokit legutóbb több mint két éve veszítő Bayer Leverkusent fogadja.

Megfékezi-e a Leverkusen a száguldó Bayern Münchent? A bajor sztárcsapat pazar formában kezdte az idényt, a Bundesligában nyolc forduló után százszázalékos, gólkülönbsége plusz 26, ilyen kiváló mutatói korábban egyik csapatnak sem voltak a bajnokság ezen szakaszában. Az előző két kiírás győztesének összecsapásán a címvédő Bayern az esélyes, de nem szabad kézlegyintéssel elintézni a leverkusenieket, sőt! Noha a két együttest hét pont választja el egymástól a tabellán, a Bayer az előző négy bajnokiját egyaránt megnyerte, egyre jobb formába lendül, így önbizalomtól duzzadva utazhat az Allianz Arenába. Pláne ha azt nézzük, hogy legutóbb 2023. május 27-én veszített idegenbeli Bundesliga-csatát (akkor a Bochum 3–0-ra győzte le), s vendégként immár 37 meccs óta veretlen. De…  A Bayern München az előző nyolc hazai bajnoki fellépésén egyaránt győzött, ezeken 29 gólt szerzett és csak kettőt kapott. Ilyen statisztikák mellett is nehéz azonban kijelenteni, hogy ez országos egyes – a legjobban ezt Jonathan Tah tudja, aki a nyáron tíz év után hagyta el a „gyógyszergyáriakat” és szerződött a bajorokhoz.

 „Még mindig tartom a kapcsolatot néhány korábbi csapattársammal – mondta a klub oldalának a Bayern védője. – A Leverkusennek nehéz volt az idénykezdet, de egyre inkább magára talál. Minden bizonnyal nagyszerű mérkőzést láthatnak a nézők, ellenfelünk biztosan kellő önbizalommal lép pályára, de azon leszünk, hogy megtörjük.”     

A Bayern München előtt nagy feladatok tornyosulnak, a szombati rangadót követően kedden a címvédő Paris Saint-Germainnel idegenben csap össze a Bajnokok Ligájában.

NÉMET BUNDESLIGA
9. FORDULÓ
15.30: Heidenheim–Eintracht Frankfurt
15.30: Mainz–Werder Bremen
15.30: RB Leipzig–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)
15.30: St. Pauli–Mönchengladbach
15.30: Union Berlin–Freiburg
18.30: Bayern München–Bayer Leverkusen (Tv: Arena4)

VASÁRNAP
15.30: 1. FC Köln–Hamburg (Tv: Arena4)
17.30: Wolfsburg–Hoffenheim

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Augsburg–Borussia Dortmund 0–1

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Bayern München8830–4+2624
2. Borussia Dortmund962115–6+920
3. RB Leipzig861116–9+719
4. Stuttgart86213–7+618
5. Bayer Leverkusen852118–11+717
6. Eintracht Frankfurt841321–18+313
7. Hoffenheim841315–13+213
8. 1. FC Köln832312–11+111
9. Werder Bremen832312–16–411
10. Union Berlin831411–15–410
11. Freiburg823311–13–29
12. Wolfsburg82249–13–48
13. Hamburg82247–11–48
14. St. Pauli82158–14–67
15. Augsburg921612–21–97
16. Mainz81169–16–74
17. Heidenheim81167–16–94
18. Mönchengladbach8356–18–123

 

Bayern München Bundesliga Bayer Leverkusen
Legfrissebb hírek

Guirassy góljával hozta a kötelezőt a Dortmund Augsburgban

Német labdarúgás
11 órája

Rekordot döntött a Bayern München

Német labdarúgás
2025.10.30. 10:27

Kane duplázott, hátrányból nyert Kölnben a Bayern a Német Kupában; Schäferék is továbbmentek

Német labdarúgás
2025.10.29. 22:46

Őrült fordulatok után ejtette ki a Leverkusen a Paderbornt a Német Kupából

Német labdarúgás
2025.10.29. 20:40

Bundesliga: otthon legyőzte a Mainzot, ismét dobogós a Stuttgart

Német labdarúgás
2025.10.26. 19:37

Bundesliga: simán nyert otthon a Leverkusen

Német labdarúgás
2025.10.26. 17:34

A ráadásban csikarta ki a győzelmet a Dortmund

Német labdarúgás
2025.10.25. 20:31

A Bayern München a sereghajtó ellen is megtartotta hibátlan mérlegét

Német labdarúgás
2025.10.25. 17:42
Ezek is érdekelhetik