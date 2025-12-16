FIFA The Best-gála: argentin labdarúgó kapta a Puskás-díjat

A férfiaknál Santiago Montiel lett a Puskás-díjas, aki 2025. május 11-én az argentin bajnokságban szerzett csodálatos ollózós gólt: az Independiente játékosa az Independiente Rivadavia ellen talált be.
„Nem gondolkodtam, csak ellőttem” – mondta utóbb az emlékezetes találatáról Montiel, aki Alejandro Garnacho 2024-es sikere után második argentinként kapta meg az elismerést.
A gólt ide kattintva tekintheti meg!
A nőknél a mexikói Lizbeth Ovalle gyűjtötte be a legtöbb szavazatot, azaz érdemelte ki a második alkalommal meghirdetett Marta-díjat. A Tigres játékosa a Guadalajara elleni márciusi összecsapáson Jennifer Hermoso beívelés után, egy akrobatikus „skorpiórúgással” talált az ellenfél kapujába.
A gólt ide kattintva tekintheti meg!
|A PUSKÁS-DÍJRÓL
|Mint ismert: Joseph Blatter, a FIFA korábbi elnöke 2009. október 20-án Felcsúton Orbán Viktor társaságában jelentette be a Puskás-díj létrejöttét. Az ötletgazda a sportszerető mérnök, Csorba István volt, aki 2006-ban osztotta meg elképzeléseit a Nemzeti Sport futballrovatának akkori munkatársával, jelenlegi főszerkesztőjével, Szöllősi Györggyel. Az elképzelésből 2009 decemberében lett valóság, amikor a zürichi FIFA-gálán özvegy Puskás Ferencné nyújtotta át a trófeát az első győztesnek, a portugál Cristiano Ronaldónak. Azóta már magyar játékos, Zsóri Dániel is elnyerte a díjat.
A PUSKÁS-DÍJ EDDIGI NYERTESEI
2009: Cristiano Ronaldo (portugál, Manchester United)
2010: Hamit Altintop (török, Bayern München)
2011: Neymar (brazil, Santos)
2012: Miroslav Stoch (szlovák, Fenerbahce)
2013: Zlatan Ibrahimovic (svéd, Paris Saint-Germain)
2014: James Rodríguez (kolumbiai, Monaco)
2015: Wendell Lira (brazil, Goianésia)
2016: Mohd Faiz Subri (malajziai, Penang)
2017: Olivier Giroud (francia, Arsenal)
2018: Mohamed Szalah (egyiptomi, Liverpool)
2019: Zsóri Dániel (magyar, Debreceni VSC)
2020: Szon Hung Min (dél-koreai, Tottenham Hotspur)
2021: Erik Lamela (argentin, Tottenham Hotspur)
2022: Marcin Oleksy (lengyel, Warta Poznan)
2023: Guilherme Madruga (brazil, Cuiabá)
2024: Alejandro Garnacho (argentin, Manchester United)