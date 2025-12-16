Nemzeti Sportrádió

EHF-elnök: „A legmagasabb minőségre törekedtünk a kupareformokkal”

2025.12.16. 14:19
MIchael Wiederer (Fotó: Getty Images)
Interjút adott Európai Kézilabda-szövetség (EHF) elnöke, Michael Wiederer a szervezet honlapjának, amelyben a tisztségviselő elmondta: az európai kupák lebonyolítási rendjének megreformálását a színvonal emelésén túl a piaci terjeszkedés szükségessége is indokolta.

Az Európai Kézilabda-szövetség honlapjának adott nyilatkozatában a szervezet elnöke, Michael Wiederer leszögezte: a Bajnokok Ligája és az Európa-liga reformja széles körű egyeztetés eredménye – a döntéshozatalba bevonták az európai kézilabda kulcsszereplőit: a ligákat, a klubokat, a játékosok képviseleteit, valamint a nemzeti szövetségeket is.

„A huszonnégy csapatos Bajnokok Ligája továbbra is az európai klubkézilabda elitsorozata lesz, amelyben a legeslegjobb csapatok játszanak majd, és több piacot ér el, mint az előző években – minimum tizennégy ország csapatai versenyeznek a BL-ben” – emelte ki Wiederer.

Az elnök szerint fontos volt, hogy a rendszert úgy alakítsák ki, hogy az új szisztémájú sorozat ne jelentsen többletterhelést a résztvevő sportolóknak.

„Az új rendszerben összesen százharminckét mérkőzést rendeznek majd, pontosan annyit, mint a jelen formátumban, ugyanakkor egy körrel kevesebb lesz tavasszal, ami a játékosok meccsterhelését enyhíti az idény kulcsfontosságú időszakában” – hangsúlyozta.

Michael Wiederer úgy véli: az Európa-liga új lebonyolításával a csapatok érdekeit szolgálja, a két sorozat közti átjárhatóság pedig még színvonalasabb küzdelmeket hoz.

„Mivel a sorozat egyből a csoportkörrel kezdődik, a harminckét csapatos Európa-ligával magas tervezési biztonságú rendszert ajánlunk minden résztvevőnek, továbbá a Bajnokok Ligája és az Európa-liga összekapcsolásával a mérkőzések minőségét javítjuk, hiszen a BL-ből kieső tizennégy csapat a rájátszásban vagy a legjobb tizenhat közt kapcsolódik be a küzdelembe” – húzta alá, majd arról is beszélt, hogy a kvóták kiosztásnál arra is törekedtek, hogy jutalmazzák a sorozatokban a legjobban teljesítő csapatokat.

„Fontos, hogy díjazzuk a legnagyobb sportteljesítményeket, az EHF ezért akarta biztosítani a helyeket a Bajnokok Ligája és az Európa-liga győzteseinek – mondta Wiederer, megjegyezve, hogy a szervezet azt is célul tűzte ki, hogy a nevezés ne pusztán automatizmusokon múljon.

Az új rendszerű BL abból a szempontból is érdekes, hogy a következő évadtól a szabadkártyás helyre akár más kontinensről érkező csapatok is nevezhetnek. Ezzel kapcsolatban az EHF-elnök elmondta: fontos, hogy a részvételi kritériumok harmonizáljanak a nemzetközi szövetség (IHF) szabályaival. Wiederer arról is szót ejtett, hogy csak olyan Európán kívüli csapatoknak engedélyezik a részvételt, amelyeknek a földrajzi távolság megengedi, illetve olyan játékerőt képviselnek, amellyel emelni tudják a versenysorozat színvonalát.

 

