Az FTC bejelentette a dán válogatott irányító érkezését – hivatalos

2025.12.16. 14:44
Michala Möller a nyártól az FTC-ben folytatja (Fotó: fradi.hu)
A Ferencváros női kézilabdacsapata bejelentette a dán válogatott Michala Möller érkezését.

 

Michala Möller lehetséges érkezéséről már novemberben beszámoltunk, a dán sajtóban ugyanis már akkor biztosra vették, hogy a nyáron újabb dán válogatott csatlakozik a Jesper Jensen által irányított népligeti csapathoz. A 25 éves, irányítóként és átlövőként is bevethető játékos távozását a délelőtt folyamán jelentette be jelenlegi klubja, az Esbjerg, majd délután az FTC is kijött a hírrel a nyári érkezéséről. A magyar csapat azt nem hozta nyilvánosságra, Möller hány évre írt alá. 

Az Aalborgnál kezdte pályafutását, de a profik között már az Ikast színeiben mutatkozott be, s bajnoki ezüstérmes, illetve Dán Kupa-győztes volt a csapattal, amit 2021-ben az Esbjerg kedvéért hagyott el. Utóbbi klubbal még sikeresebb volt, hiszen a dán bajnokságot és a Dán Kupát is két-két alkalommal nyerte meg, míg a Bajnokok Ligájában bronzérmet szerzett.

A dán válogatottal olimpiai és világbajnoki bronzérmes, Európa-bajnoki ezüstérmes, a Fradi a jellemzésében hozzáteszi, hogy óriási teherbírású kézilabdázó, a nemrég véget ért világbajnokságon a dán válogatottban ő töltötte a legtöbb játékpercet a pályán, átlagosan több mint negyvenöt percet, a múlt pénteki negyeddöntőt is csaknem végigjátszotta.

Möller a Fradi második nyári érkezője, a klub korábban már bejelentette a kapus Anna Kristensen szerződtetését, Elizabeth Omoregie-vel és Lysa Tchaptchettel együtt már négy új játékos biztosan lesz a jövő idénybeli keretben.

 

