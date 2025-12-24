A nőknél Eb-szereplés volt a csúcspont, a férfiaknál továbbra sincs BL

A férfiak FIFA-keretében fontos változás történt 2025. január 1-jén: Vad II István hosszú és eredményes nemzetközi pályafutást zárt le, egyike annak az öt magyarnak, aki Bajnokok Ligája-főtáblán vezetett. Vad nyáron Magyarországon is abbahagyta a játékvezetést; az őszt még videósként elkezdte a magyar bajnokságban, ám azóta az Arab Emírségekben működik közre hasonló szerepkörben.

Két játékvezetőnk található a topkeret mögötti keretben, így Berke Balázstól és Bognár Tamástól várhattuk a legjobb küldéseket. Berke ősszel egy selejtező mellett két alapszakasz-mérkőzésen is közreműködött az Európa-ligában, az egyiken hét, a másikon öt gól esett, utóbbin két tizenegyest is megítélt. Válogatottszinten sem akármilyen meccset kapott, szeptemberben a később a vb-re kijutó norvégok 11–1-re megverték Moldovát a selejtezősorozatban.

Berke Balázs az Európa-ligában két csoportmérkőzést vezetett (Fotó: Getty Images)

FIFA-játékvezetőink korelnöke, Bognár Tamás számára vezetőbíróként csendesebb volt ez az év, a Konferencialigában rájátszásmeccset vezetett, alapszakasz-mérkőzést már nem fújt, videósként azonban egyre több feladatot kap, ott lehetett a női világbajnokságon, továbbá honfitársai mellett holland, izraeli és azeri játékvezetőket is segített az Európa-ligában. Bár már elmúlt 47 éves, 2026-ban is ott van a magyar FIFA-játékvezetői keretben.

Keretbeli besorolásának köszönhetően Berke és Bognár vezethetett volna a BL-ben, de végül ez lett sorozatban a hatodik év, amelyben magyar játékvezetőt nem láttunk a legrangosabb kupasorozat főtábláján: legutóbbi BL-bírónk a 2019 őszén visszavonuló Kassai Viktor volt.

Ha valaki joggal lehet elégedetlen a nemzetközi feladataival, az Bogár Gergő. A még mindig csak 34 éves játékvezető 2020 elején váltotta a FIFA-keretben Kassait, és bár az elmúlt években rendre vezetett a Konferencialiga-főtáblán is, 2025 őszén csak egy második selejtezőfordulós mérkőzést kapott a harmadik számú sorozatban, ezen kívül egy U21-es Eb-selejtezőt és ugyanebben a korosztályban egy felkészülési meccset vezetett.

Csonka Bence bemutatkozott a Konferencialigában (Fotó: Czinege Melinda)

A FIFA-jelvényt 2024-ben megszerző Káprály Mihály és Csonka Bence bemutatkozhatott a Konferencialiga alapszakaszában. Mindkettőjüket rendszeresen foglalkoztatta az UEFA, mind felnőtt-, mind pedig utánpótlásszinten. Csonka esetében érdekesség, hogy kétszer is olyan találkozón fújta a sípot, amely az egyik csapat 10–0-s győzelmével ért véget.

A Vad II Istvánt a nemzetközi keretben váltó Rúsz Márton az „elsőéves” FIFA-játékvezetők szokásos útját járta be az idén, vagyis egy nemzetközi kupaselejtező mellett elsősorban az utánpótlás-mérkőzéseken vetette be őt az UEFA.

A magyar játékvezetők nemzetközi mérkőzései 2025-ben:

BERKE BALÁZS

Augusztus 24.: Európa-liga-selejtező, 3. forduló: KuPS–RFS 1–0

Szeptember 9.: Vb-selejtező: Norvégia–Moldova 11–1

November 6.: Európa-liga-alapszakasz: Braga–Genk 3–4

November 27.: Európa-liga-alapszakasz: Ludogorec–Celta Vigo 3–2

BOGÁR GERGŐ

Március 24.: U21-es felkészülési mérkőzés: Szlovákia–Franciaország 0–4

Július 22.: Konferencialiga-selejtező, 2. forduló: Ballkani–Floriana 4–2

November 18.: U21-es Eb-selejtező: Észak-Macedónia–Lengyelország 0–1

BOGNÁR TAMÁS

Augusztus 21.: Konferencialiga-rájátszás: Levszki Szófia–AZ 0–2

CSONKA BENCE

Március 19.: U17-es Eb-selejtező: Románia–Liechtenstein 10–0

Március 22.: U17-es Eb-selejtező: Észak-Macedónia–Liechtenstein 1–0

Július 10.: Európa-liga-selejtező, 1. forduló: Spartak Trnava–Häcken 0–1

Július 24.: Konferencialiga-selejtező, 2. forduló: Radnicski Kragujevac–KÍ 0–0

Szeptember 17.: ifi BL, 1. forduló: Inter d’Escaldes–Skënderbeu 0–10

Október 10.: U21-es Eb-selejtező: Moldova–Anglia 0–4

November 5.: ifi BL, csoportkör: Newcastle–Athletic Bilbao 2–3

November 12.: U19-es Eb-selejtező: Írország–Kazahsztán 0–1

November 15.: U19-es Eb-selejtező: Hollandia–Kazahsztán 2–1

December 11.: Konferencialiga-alapszakasz: Lincoln Red Imps–Sigma Olomouc 2–1

KÁPRÁLY MIHÁLY

Március 12.: U19-es Eb-selejtező: Norvégia–Izrael 2–1

Március 25.: U19-es Eb-selejtező: Belgium–Izrael 3–2

Július 15.: Bajnokok Ligája-selejtező, 1. forduló: Milsami–KuPS 0–0

Július 31.: Konferencialiga-selejtező, 2. forduló: Víkingur Reykjavík–Vllaznia 4–2 – hosszabbítás után

Szeptember 18.: ifi BL, csoportkör: Newcastle–Barcelona 2–3

Október 14.: U21-es Eb-selejtező: Belgium–Dánia 2–0

November 6.: Konferencialiga-alapszakasz: Skendija–Jagiellonia 1–1

November 12.: U19-es Eb-selejtező: Olaszország–Moldova 8–0

November 18.: U19-es Eb-selejtező: Lengyelország–Olaszország 0–1

RÚSZ MÁRTON

Március 19.: U17-es Eb-selejtező-csoportkör: Grúzia–Kazahsztán 0–3

Május 15.: U17-es Eb-selejtező-csoportkör: Bosznia-Hercegovina–Örményország 3–0

Május 18.: U17-es Eb-selejtező-csoportkör: Fehéroroszország–Bosznia-Hercegovina 1–2

Július 17.: Konferencialiga-selejtező, 1. forduló: Penybont–Kauno Zalgiris 1–1

Szeptember 5.: U21-es Eb-selejtező: Bosznia-Hercegovina–Izrael 0–0

Szeptember 30.: ifi BL-csoportkör: Internazionale–Slavia Praha 2–2

Október 11.: U17-es Eb-selejtező: Írország–Feröer 3–0

Október 14.: U17-es Eb-selejtező: Írország–Ausztria 2–0

Október 28.: U17-es Eb-selejtező: Észak-Írország–Örményország 2–1

November 3.: U17-es Eb-selejtező: Örményország–Ciprus 0–1

December 10.: ifi BL-csoportkör: Qarabag–Ajax Amsterdam 0–8

A hölgyeknél Kulcsár Katalin 2026-ban is tagja lesz a női UEFA-játékvezetők 19 fős elitmezőnyének. A szülés után visszatérő Kulcsár ott lehetett a nyári női Eb-n, amelyen egyik oldalvonali segítője Vad Anita volt, videósként pedig Bognár Tamás segítette a munkáját.

Kulcsár vezette a kontinenstorna nyitó meccsét, az Izland–Finnország mérkőzést, majd a csoportkör második fordulójában a Spanyolország–Belgium összecsapást is ő kapta. Bár nagy hiba nélkül hozta le a találkozóit, a folytatásban csak negyedik játékvezetőként számolt vele az UEFA, két csoportmérkőzésen és egy negyeddöntőn.

A magyar játékvezető tavasszal a Barcelona–Chelsea elődöntőt vezette a Bajnokok Ligájában, míg ősszel egy csoportmérkőzést kapott, de videóbíróként rendszeresen tagja a nemzetközi futballnak.

Az első „kalapban”, vagyis az elit mögötti keretben Molnár Réka és Sipos Katalin található, akik a Bajnokok Ligájában nem, pontosabban csak a selejtezőben vezettek, ahogy a második számú kupasorozatban, az Európa-kupában is, illetve mindketten kaptak meccset a Nemzetek Ligájában is.

A legalsó keretben lévő Urbán Eszter az idén Nemzetek Ligája-mérkőzést vezetett, illetve selejtezőt is kapott az Európa-kupában.

Ahogy a férfi, úgy a női FIFA-játékvezetői keret sem változik 2026-ban.

A magyar játékvezetők nemzetközi mérkőzései 2025-ben:

KULCSÁR KATALIN

Február 21.: női Nemzetek Ligája, A-liga: Olaszország–Wales 1–0

Április 8.: női Nemzetek Ligája, A-liga: Norvégia–Franciaország 0–2

Április 20.: női Bajnokok Ligája-elődöntő: Barcelona–Chelsea 4–1

Június 3.: női Nemzetek Ligája, A-liga: Spanyolország–Anglia 2–1

Július 2.: női Európa-bajnokság, csoportkör: Izland–Finnország 0–1

Július 7.: női Európa-bajnokság, csoportkör: Spanyolország–Belgium 6–2

Szeptember 18.: női Bajnokok Ligája-selejtező, 3. forduló: Sporting CP–AS Roma 0–2

Október 28.: női Nemzetek Ligája-rájátszás: Izland–Észak-Írország 3–0

November 12.: női Bajnokok Ligája-alapszakasz: Manchester United–Paris Saint-Germain 2–1

MOLNÁR RÉKA

Február 21.: női Nemzetek Ligája, B-liga: Írország–Törökország 1–0

Május 30.: női Nemzetek Ligája, B-liga: Szlovénia–Görögország 2–0

Augusztus 27.: női Bajnokok Ligája-selejtező, 2. forduló: Slavia Praha–Ankara Büyüksehir 2–1

Október 15.: női Európa-kupa-selejtező, 2. forduló: Szpartak Szabadka–Breidablik 1–1

SIPOS KATALIN

Április 4.: női Nemzetek Ligája, B-liga: Lengyelország–Bosznia-Hercegovina 5–1

Augusztus 27.: női Bajnokok Ligája-selejtező, 2. forduló: SKF Sarajevo–Leuven 1–2 – hosszabbítás után

Október 8.: női Európa-selejtező, 2. forduló: Breidablik–Szpartak Szabadka 4–0

URBÁN ESZTER

Április 4.: női Nemzetek Ligája, C-liga: Ciprus–Andorra 2–2

Szeptember 10.: női Európa-kupa-selejtező, 1. forduló: Köge–Farul Constanta 3–2