NS-jótékonyság: a kisvárdai futballisták Jézuskája járt a hajléktalanszállón

Az élelmiszerekből álló csomagokat és az NB I-es együttest képviselő játékosokat a nehéz sorsú emberek mosolygósan fogadták, és nem engedték el üres kézzel az ünnepre őket megajándékozókat: saját kezűleg készített meglepetéssel kedveskedtek, aminek helye lesz a futballisták átmeneti otthonában – az öltözőben.

Szívszorító pillanatok voltak, de a játékosok érezhették, ha kicsit sikerült vidámmá varázsolni a lakók ünnepét, már megérte.