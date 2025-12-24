Nemzeti Sportrádió

NS-jótékonyság: a kisvárdai futballisták Jézuskája járt a hajléktalanszállón

B. T.B. T.
Vágólapra másolva!
2025.12.24. 09:07
null
Címkék
karácsony jótékonyság Kisvárda
Néhány nappal ezelőtt a Szent Miklós Integrált Szolgáltató Központ Hajléktalanok Átmeneti Szállásának lakóit látogatták meg a Kisvárda Master Good futballistái, hogy átadják a csapat karácsonyi ajándékát.

Az élelmiszerekből álló csomagokat és az NB I-es együttest képviselő játékosokat a nehéz sorsú emberek mosolygósan fogadták, és nem engedték el üres kézzel az ünnepre őket megajándékozókat: saját kezűleg készített meglepetéssel kedveskedtek, aminek helye lesz a futballisták átmeneti otthonában – az öltözőben.

Szívszorító pillanatok voltak, de a játékosok érezhették, ha kicsit sikerült vidámmá varázsolni a lakók ünnepét, már megérte.

 

karácsony jótékonyság Kisvárda
Legfrissebb hírek

Révész Attila nagy valószínűséggel tavasszal is marad a Kisvárda vezetőedzője

Labdarúgó NB I
19 órája

NB I: Jordanov csodagólja, Tóth Barna lelkiereje, Klausz „nagy mentése”

Labdarúgó NB I
20 órája

Sergio Navarro: A Kisvárda szerzett egy extra gólt a félpályáról, ezzel nyert....

Labdarúgó NB I
2025.12.22. 06:33

Videón Toniszlav Jordanov saját térfeléről szerzett, DVSC elleni győztes gólja

Labdarúgó NB I
2025.12.21. 20:43

A Kisvárda ritkán látható góllal nyert Debrecenben

Labdarúgó NB I
2025.12.21. 19:28

A gól és a győzelem lenne Bíró Bence igazi karácsonyi ajándéka

Labdarúgó NB I
2025.12.21. 11:02

Tiszaföldvári futballgála a fogyatékkal élőkért

Minden más foci
2025.12.21. 10:15

Karácsonykor is a legizgalmasabb sportpillanatokkal készül a közmédia

Egyéb egyéni
2025.12.20. 13:36
Ezek is érdekelhetik