NS-jótékonyság: a kisvárdai futballisták Jézuskája járt a hajléktalanszállón
Néhány nappal ezelőtt a Szent Miklós Integrált Szolgáltató Központ Hajléktalanok Átmeneti Szállásának lakóit látogatták meg a Kisvárda Master Good futballistái, hogy átadják a csapat karácsonyi ajándékát.
Az élelmiszerekből álló csomagokat és az NB I-es együttest képviselő játékosokat a nehéz sorsú emberek mosolygósan fogadták, és nem engedték el üres kézzel az ünnepre őket megajándékozókat: saját kezűleg készített meglepetéssel kedveskedtek, aminek helye lesz a futballisták átmeneti otthonában – az öltözőben.
Szívszorító pillanatok voltak, de a játékosok érezhették, ha kicsit sikerült vidámmá varázsolni a lakók ünnepét, már megérte.
Legfrissebb hírek
A Kisvárda ritkán látható góllal nyert Debrecenben
Labdarúgó NB I
2025.12.21. 19:28
Tiszaföldvári futballgála a fogyatékkal élőkért
Minden más foci
2025.12.21. 10:15
Ezek is érdekelhetik