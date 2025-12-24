Elek Gábor a továbbjutás után: Semennyire sem vagyok elégedett!
A Mol Esztergom 22–22-es idegenben, Székesfehérváron elért döntetlennel jutott tovább a női kézilabda Magyar Kupában. Elek Gábor egyáltalán nem volt elégedett a látottakkal, az esztergomiak vezetőedzője szerint óriási szerencséje volt csapatának, hogy ennyi hibát nem büntetett meg az Alba.
NŐI KÉZILABDA MAGYAR KUPA
4. FORDULÓ
Alba Fehérvár KC–Mol Esztergom 22–22 (8–11)
Ld: Pavlovic 6, Smbatian 5, ill. Faragó L. 7, Horváth F. 5
A következő forduló, vagyis a negyeddöntő sorsolását január 5-én tartják.
Kézilabda
14 órája
Az Esztergom óriási izgalmak után jutott tovább a női kézilabda Magyar Kupában
A döntetlennel a szabályok szerint a vendégek jutottak a legjobb nyolc közé.
Legfrissebb hírek
Elek Gábor 2028-ig szerződést hosszabbított Esztergomban
Kézilabda
2025.12.20. 18:42
Ezek is érdekelhetik