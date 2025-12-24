Nemzeti Sportrádió

Elek Gábor a továbbjutás után: Semennyire sem vagyok elégedett!

KAISER TAMÁSKAISER TAMÁS
2025.12.24. 08:34
Elek Gábor a továbbjutással elégedett volt, összességében nem (Fotó: NSO Tv)
Címkék
Alba Fehérvár KC női kézilabda Mol Esztergom női kézilabda Magyar Kupa Elek Gábor
A Mol Esztergom 22–22-es idegenben, Székesfehérváron elért döntetlennel jutott tovább a női kézilabda Magyar Kupában. Elek Gábor egyáltalán nem volt elégedett a látottakkal, az esztergomiak vezetőedzője szerint óriási szerencséje volt csapatának, hogy ennyi hibát nem büntetett meg az Alba.

NŐI KÉZILABDA MAGYAR KUPA
4. FORDULÓ
Alba Fehérvár KC–Mol Esztergom 22–22 (8–11)
Ld: Pavlovic 6, Smbatian 5, ill. Faragó L. 7, Horváth F. 5

A következő forduló, vagyis a negyeddöntő sorsolását január 5-én tartják.

Kézilabda
14 órája

Az Esztergom óriási izgalmak után jutott tovább a női kézilabda Magyar Kupában

A döntetlennel a szabályok szerint a vendégek jutottak a legjobb nyolc közé.

 

Alba Fehérvár KC női kézilabda Mol Esztergom női kézilabda Magyar Kupa Elek Gábor
