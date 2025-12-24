Szuzana Lazovics: Nincs időm főzni karácsonykor, a Kozármislenyt fogom elemezni
Az Alba Fehérvár KC vezetőedzője az Esztergom elleni kupakiesés miatt csalódott volt, de arra büszke, ahogy a játékosai küzdöttek a mérkőzésen. Szuzana Lazovics karácsonykor sem pihen, készül a december 29-ei, Kozármisleny elleni bajnokira.
NŐI KÉZILABDA MAGYAR KUPA
4. FORDULÓ
Alba Fehérvár KC–Mol Esztergom 22–22 (8–11)
Ld: Pavlovic 6, Smbatian 5, ill. Faragó L. 7, Horváth F. 5
Legfrissebb hírek
Nemzetközi porondon íródik tovább az esztergomi tündérmese
Kézilabda
2025.12.20. 15:39
Ezek is érdekelhetik