Szuzana Lazovics: Nincs időm főzni karácsonykor, a Kozármislenyt fogom elemezni

2025.12.24. 09:04
Suzana Lazovic karácsonyi kívánsága: két pont a Kozármisleny ellen (Fotó: NSO Tv)
Az Alba Fehérvár KC vezetőedzője az Esztergom elleni kupakiesés miatt csalódott volt, de arra büszke, ahogy a játékosai küzdöttek a mérkőzésen. Szuzana Lazovics karácsonykor sem pihen, készül a december 29-ei, Kozármisleny elleni bajnokira.

NŐI KÉZILABDA MAGYAR KUPA
4. FORDULÓ
Alba Fehérvár KC–Mol Esztergom 22–22 (8–11)
Ld: Pavlovic 6, Smbatian 5, ill. Faragó L. 7, Horváth F. 5

