Rekordot döntött a Bayern München

A korábbi csúcsot az AC Milan tartotta 13 sikerrel az 1992–1993-as idényből. A Bayern szerdán hátrányból fordítva nyert 4–1-re az 1. FC Köln vendégeként a Német Kupában.

Harry Kane két gólt is szerzett, ezzel már 22 találatnál jár a mostani idényben. A bajorok szombaton, a bajnokságban folytathatják győzelmi sorozatukat, a Bayer Leverkusent fogadják, majd kedden a címvédő Paris Saint-Germainhez látogatnak a Bajnokok Ligájában.