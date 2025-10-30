Rekordot döntött a Bayern München

Tizennégy győztes tétmérkőzéssel kezdte az idényt a Bayern München labdarúgócsapata, ezzel megdöntötte az öt legerősebb európai bajnokság eddigi rekordját.
Kane duplázott, hátrányból nyert Kölnben a Bayern a Német Kupában; Schäferék is továbbmentek
A Freiburg korán elhúzott kettővel Düsseldorfban, kiesett a Schalke.
A korábbi csúcsot az AC Milan tartotta 13 sikerrel az 1992–1993-as idényből. A Bayern szerdán hátrányból fordítva nyert 4–1-re az 1. FC Köln vendégeként a Német Kupában.
Harry Kane két gólt is szerzett, ezzel már 22 találatnál jár a mostani idényben. A bajorok szombaton, a bajnokságban folytathatják győzelmi sorozatukat, a Bayer Leverkusent fogadják, majd kedden a címvédő Paris Saint-Germainhez látogatnak a Bajnokok Ligájában.
