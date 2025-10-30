Nemzeti Sportrádió

Rekordot döntött a Bayern München

2025.10.30. 10:27
Harry Kane (balra) két góllal járult hozzá az újabb sikerhez (Fotó: Getty Images)
Tizennégy győztes tétmérkőzéssel kezdte az idényt a Bayern München labdarúgócsapata, ezzel megdöntötte az öt legerősebb európai bajnokság eddigi rekordját.
Német labdarúgás
12 órája

Kane duplázott, hátrányból nyert Kölnben a Bayern a Német Kupában; Schäferék is továbbmentek

A Freiburg korán elhúzott kettővel Düsseldorfban, kiesett a Schalke.

A korábbi csúcsot az AC Milan tartotta 13 sikerrel az 1992–1993-as idényből. A Bayern szerdán hátrányból fordítva nyert 4–1-re az 1. FC Köln vendégeként a Német Kupában. 

Harry Kane két gólt is szerzett, ezzel már 22 találatnál jár a mostani idényben. A bajorok szombaton, a bajnokságban folytathatják győzelmi sorozatukat, a Bayer Leverkusent fogadják, majd kedden a címvédő Paris Saint-Germainhez látogatnak a Bajnokok Ligájában.

 

