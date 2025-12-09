A sérülésektől sújtott portugál bajnokon is átroboghatnak a bajorok

Nincs könnyű helyzetben a Sporting: pénteken visszafogott teljesítménnyel 1–1-es döntetlent játszott ősi riválisa, a Benfica otthonában, így már öt pont a hátránya az éllovas Porto mögött a bajnokságban, Rui Borges vezetőedzőnek pedig fogynak a lehetőségei. Noha a bajnoki címvédő négy teljes napot készülhet a Bayern München elleni BL-rangadóra, a hétfő délelőtti edzésen két alapember, Francisco Trincao és Geovany Quenda sem vett részt. Zeno Debast már hónapok óta sérült, Nuno Santos pedig tavaly október óta nem bevethető. Jó hír a lisszaboniaknak, hogy a 2025 nagy részét szintén súlyos térdsérülés miatt kihagyó Daniel Braganca már játszhat, de ilyen vékony kerettel nehéz lesz megtartani a biztos nyolcaddöntőt érő nyolcadik helyet kedd este. A Bayern München ugyan kikapott az előző fordulóban az Arsenaltól (3–1), 22 tétmeccséből így is megnyert már húszat az idényben, szombaton 5–0-ra győzött Stuttgartban, többek között Harry Kane három góljának is köszönhetően.

Érdekes beharangozó jelent meg a bajorok honlapján, hiszen a Sporting saját nevelésű angol középpályása, a másfél évig a Bayernt is erősítő, jelenleg az AS Monacóban futballozó Eric Dier nyilatkozott: „A Sporting az esélytelenebb, de mindig szurkolok neki, ahogyan a Bayernnek is. Ilyen helyzetben azt remélem, mindkét csapat jól játszik majd, és nagyszerű meccset látunk. A Sporting identitásának alapja az akadémia, valamint a fiatalok fejlesztése, beépítése a felnőttek közé. Ragyogó történelme van ebből a szempontból is, és az elmúlt öt-hat évben végre nagy trófeákat is nyert, amelyek megerősítették ezt az identitást, és picit át is formálták: önbizalmat adtak, újra olyan együttessé vált, amely sokszor győz. Münchenben jól kell gazdálkodnia a lehetőségeivel, a védekezésének pedig sziklaszilárdnak kell lennie, mert a hazai együttest kimagasló tudású játékosok alkotják.”

A két klub legutóbb 2009-ben találkozott a Bajnokok Ligájában, a nyolcaddöntőben félelmetes különbséggel jutott tovább a Bayern, Lisszabonban 5–0-ra, az Allianz Arenában 7–1-re győzött.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ

16.30: Kajrat Almati (kazah)–Olympiakosz (görög) (Tv: Sport1)

18.45: Bayern München (német)–Sporting CP (portugál) (Tv: Sport1)

21.00: Internazionale (olasz)–Liverpool (angol) – élőben az NSO-n!

21.00: Barcelona (spanyol)–Eintracht Frankfurt (német) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Atalanta (olasz)–Chelsea (angol) (Tv: Sport2)

21.00: Tottenham Hotspur (angol)–Slavia Praha (cseh)

21.00: PSV (holland)–Atlético Madrid (spanyol)

21.00: Monaco (francia)–Galatasaray (török)

21.00: Union Saint-Gilloise (belga)–Olympique Marseille (francia)