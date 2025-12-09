Nemzeti Sportrádió

A sérülésektől sújtott portugál bajnokon is átroboghatnak a bajorok

M. D.M. D.
Vágólapra másolva!
2025.12.09. 11:24
null
Harry Kane a hétvégén három gólt szerzett a Bundesligában, ezúttal a BL-ben készül hasonló bravúrra (FOTÓ: REUTERS)
Címkék
Bayern München Bajnokok Ligája Sporting Eric Dier
A Sporting CP és a Bayern München korábbi játékosa, Eric Dier reméli, kitűnő mérkőzést játszik egymással a két csapat a BL-ben – mindkettőnek szurkol, de a münchenieket esélyesebbnek tartja.

 

 

Nincs könnyű helyzetben a Sporting: pénteken visszafogott teljesítménnyel 1–1-es döntetlent játszott ősi riválisa, a Benfica otthonában, így már öt pont a hátránya az éllovas Porto mögött a bajnokságban, Rui Borges vezetőedzőnek pedig fogynak a lehetőségei. Noha a bajnoki címvédő négy teljes napot készülhet a Bayern München elleni BL-rangadóra, a hétfő délelőtti edzésen két alapember, Francisco Trincao és Geovany Quenda sem vett részt. Zeno Debast már hónapok óta sérült, Nuno Santos pedig tavaly október óta nem bevethető. Jó hír a lisszaboniaknak, hogy a 2025 nagy részét szintén súlyos térdsérülés miatt kihagyó Daniel Braganca már játszhat, de ilyen vékony kerettel nehéz lesz megtartani a biztos nyolcaddöntőt érő nyolcadik helyet kedd este. A Bayern München ugyan kikapott az előző fordulóban az Arsenaltól (3–1), 22 tétmeccséből így is megnyert már húszat az idényben, szombaton 5–0-ra győzött Stuttgartban, többek között Harry Kane három góljának is köszönhetően.

Érdekes beharangozó jelent meg a bajorok honlapján, hiszen a Sporting saját nevelésű angol középpályása, a másfél évig a Bayernt is erősítő, jelenleg az AS Monacóban futballozó Eric Dier nyilatkozott: „A Sporting az esélytelenebb, de mindig szurkolok neki, ahogyan a Bayernnek is. Ilyen helyzetben azt remélem, mindkét csapat jól játszik majd, és nagyszerű meccset látunk. A Sporting identitásának alapja az akadémia, valamint a fiatalok fejlesztése, beépítése a felnőttek közé. Ragyogó történelme van ebből a szempontból is, és az elmúlt öt-hat évben végre nagy trófeákat is nyert, amelyek megerősítették ezt az identitást, és picit át is formálták: önbizalmat adtak, újra olyan együttessé vált, amely sokszor győz. Münchenben jól kell gazdálkodnia a lehetőségeivel, a védekezésének pedig sziklaszilárdnak kell lennie, mert a hazai együttest kimagasló tudású játékosok alkotják.”

A két klub legutóbb 2009-ben találkozott a Bajnokok Ligájában, a nyolcaddöntőben félelmetes különbséggel jutott tovább a Bayern, Lisszabonban 5–0-ra, az Allianz Arenában 7–1-re győzött.

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ
16.30: Kajrat Almati (kazah)–Olympiakosz (görög) (Tv: Sport1)
18.45: Bayern München (német)–Sporting CP (portugál) (Tv: Sport1)
21.00: Internazionale (olasz)–Liverpool (angol) – élőben az NSO-n!
21.00: Barcelona (spanyol)–Eintracht Frankfurt (német) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
21.00: Atalanta (olasz)–Chelsea (angol) (Tv: Sport2)
21.00: Tottenham Hotspur (angol)–Slavia Praha (cseh)
21.00: PSV (holland)–Atlético Madrid (spanyol)
21.00: Monaco (francia)–Galatasaray (török)
21.00: Union Saint-Gilloise (belga)–Olympique Marseille (francia)

    
1. Arsenal5514–1+1315
2. Paris SG54119–8+1112
3. Bayern München54115–6+912
4. Internazionale54112–3+912
5. Real Madrid54112–5+712
6. Borussia Dortmund531117–11+610
7. Chelsea531112–6+610
8. Sporting531111–5+610
9. Manchester City531110–5+510
10. Atalanta53116–5+110
11. Newcastle United53211–4+79
12. Atlético Madrid53212–10+29
13. Liverpool53210–8+29
14. Galatasaray5328–7+19
15. PSV Eindhoven522113–8+58
16. Tottenham522110–7+38
17. Bayer Leverkusen52218–10–28
18. Barcelona521212–10+27
19. Qarabag52128–9–17
20. Napoli52126–9–37
21. Marseille5238–6+26
22. Juventus513110–1006
23. Monaco51316–8–26
24. Pafosz51314–7–36
25. Royale Union Saint-Gilloise5235–12–76
26. FC Bruges51138–13–54
27. Athletic Bilbao51134–9–54
28. Eintracht Frankfurt51137–14–74
29. Köbenhavn51137–14–74
30. Benfica5144–8–43
31. Slavia Praha5322–8–63
32. Bodö/Glimt5237–11–42
33. Olympiakosz Pireusz5235–13–82
34. Villarreal5142–10–81
35. Kajrat Almati5144–14–101
36. Ajax551–16–150
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA

 

 

Bayern München Bajnokok Ligája Sporting Eric Dier
Legfrissebb hírek

BL: sikerrel fellebbezett a Bayern, csökkentették Luis Díaz eltiltását

Bajnokok Ligája
2025.12.05. 19:31

Férfi kézi BL: szépen zárná az évet a Veszprém a Sporting ellen

Kézilabda
2025.12.04. 11:45

Az Union Berlin két-két tizenegyes- és öngólig jutott, a Bayern búcsúztatta Schäferéket a Német Kupában

Német labdarúgás
2025.12.03. 22:46

Schäfer András ismét a Bayern München ellen játszhat

Német labdarúgás
2025.12.03. 11:53

Nyéki Balázs: Elszoktunk a vereségtől, de ez is a sport része

Vízilabda
2025.12.03. 10:57

Hat nappal visszatérése után újra kidőlt Ferland Mendy

Spanyol labdarúgás
2025.12.02. 18:05

„Az ilyen futballra nincs mentség” – kiakadtak a Liverpool legendái

Angol labdarúgás
2025.11.27. 14:43

Az RK Zagreb elleni újabb siker aranyat érhet a Szegednek

Kézilabda
2025.11.27. 10:59
Ezek is érdekelhetik