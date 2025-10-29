Kane duplázott, hátrányból nyert Kölnben a Bayern a Német Kupában; Schäferék is továbbmentek

Nagy iramban indult a Bayern München kölni vendégjátéka. A hazaiak kifejezetten bátor játékkal lepték meg ellenfelüket, az első percekben többször is veszélyeztették a Manuel Neuert pótló Jonas Urbig kapuját, sőt, Ragnar Ache fejesével a 31. percben vezettek is. Ez viszont felpaprikázta a münchenieket, akik néhány perc leforgása alatt fordítottak: Luis Díaz egyenlített, majd Harry Kane megszerezte idénybeli 21. gólját klubcsapatában. Innentől már a vendégek akarata érvényesült, Kane a 65. percben is lecsapott, a 4–1-es vendégsikert pedig nem sokkal később Michael Olise alakította ki.

Alaposan bekezdett a Fortuna Düsseldorf otthonában a Freiburg, amely Igor Matanovics révén már az első percben előnybe került, majd öt perccel később Matanovics Vincenzo Grifónak adott gólpasszt. A félidő derekán Anouar El Azzouzi visszahozta a hazai reményeket, s ezután is többet tett a Fortuna az egyenlítésért, de hiába volt erre közel egyórányi ideje, a végjátékban a Freiburg tette biztossá továbbjutását.

Azt követően, hogy rövidke kihagyása után a Werder Bremen elleni bajnokin visszatért, Schäfer András a másodosztályú Bielefeld ellen már az Union kezdőjében kapott helyet. A berliniek kiválóan kezdték a hazai mérkőzést, de Leopold Querfeld 11. percben szerzett góljára bő negyedórával később válaszolt a vendég. Hiába az osztálykülönbség, az Union a Bielefeld egyenlítése után sem tudott felpörögni, sőt, a vendégek álltak közelebb az újabb gólhoz, de azt a rendes játékidőben egyik csapat sem tudta megszerezni. A kétszer 15 perces hosszabbításban is sokáig gyűrték egymást a felek, majd az Union az utolsó negyedóra kezdetén Danilho Doekhi megszerezte a továbbjutást jelentő gólt a fővárosiaknak.

A másodosztályban feljutásra hajtó Schalke nem tudta átmenteni a kupára a bajnokságban mutatott formáját, és kiütéses, 4–0-s vereséget szenvedett Darmstadtban.

NÉMET KUPA

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

Darmstadt (II.)–Schalke (II.) 4–0

Düsseldorf (II.)–Freiburg 1–3

1. FC Köln–Bayern München 1–4

Union Berlin–Bielefeld (II.) 2–1 – hosszabbítás után

KORÁBBAN

Fürth (II.)–Kaiserslautern (II.) 0–1

Illertissen (IV.)–Magdeburg (II.) 0–3

Mainz–VfB Stuttgart 0–2

Paderborn (II.)–Bayer Leverkusen 2–4 – hosszabbítás után

KEDDEN JÁTSZOTTÁK

Eintracht Frankfurt–Borussia Dortmund 1–1 – 11-esekkel 2–4

Heidenheim–Hamburg 0–1

Hertha BSC (II.)–Elversberg (II.) 3–0

Wolfsburg–Kiel (II.) 0–1

Augsburg–Bochum (II.) 0–1

Cottbus (III.)–RB Leipzig 1–4

Mönchengladbach–Karlsruhe (II.) 3–1

St. Pauli–Hoffenheim 2–2 – 11-esekkel 8–7