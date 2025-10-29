Kane duplázott, hátrányból nyert Kölnben a Bayern a Német Kupában; Schäferék is továbbmentek

Nemzeti Sportrádió

2025.10.29. 22:46
Harry Kane duplázott, hátrányból nyert a Bayern Kölnben (Fotó: Getty Images)
Bayern München Union Berlin Schäfer András Schalke 04 1. FC Köln Düsseldorf Bielefeld Német Kupa német foci Freiburg Darmstadt
Az 1. FC Köln bátor kezdése ellenére sima, 4–1-es vereséget szenvedett hazai pályán a Bayern Münchentől a Német Kupában, így a bajorok bejutottak a 16 közé. Schäfer András kezdőként 61 percet kapott az Union Berlinben, amely ugyan korán vezetett otthon a másodosztályú Bielefeld ellen, de csak hosszabbítás után tudott továbbjutni.

Nagy iramban indult a Bayern München kölni vendégjátéka. A hazaiak kifejezetten bátor játékkal lepték meg ellenfelüket, az első percekben többször is veszélyeztették a Manuel Neuert pótló Jonas Urbig kapuját, sőt, Ragnar Ache fejesével a 31. percben vezettek is. Ez viszont felpaprikázta a münchenieket, akik néhány perc leforgása alatt fordítottak: Luis Díaz egyenlített, majd Harry Kane megszerezte idénybeli 21. gólját klubcsapatában. Innentől már a vendégek akarata érvényesült, Kane a 65. percben is lecsapott, a 4–1-es vendégsikert pedig nem sokkal később Michael Olise alakította ki.

Alaposan bekezdett a Fortuna Düsseldorf otthonában a Freiburg, amely Igor Matanovics révén már az első percben előnybe került, majd öt perccel később Matanovics Vincenzo Grifónak adott gólpasszt. A félidő derekán Anouar El Azzouzi visszahozta a hazai reményeket, s ezután is többet tett a Fortuna az egyenlítésért, de hiába volt erre közel egyórányi ideje, a végjátékban a Freiburg tette biztossá továbbjutását.

Azt követően, hogy rövidke kihagyása után a Werder Bremen elleni bajnokin visszatért, Schäfer András a másodosztályú Bielefeld ellen már az Union kezdőjében kapott helyet. A berliniek kiválóan kezdték a hazai mérkőzést, de Leopold Querfeld 11. percben szerzett góljára bő negyedórával később válaszolt a vendég. Hiába az osztálykülönbség, az Union a Bielefeld egyenlítése után sem tudott felpörögni, sőt, a vendégek álltak közelebb az újabb gólhoz, de azt a rendes játékidőben egyik csapat sem tudta megszerezni. A kétszer 15 perces hosszabbításban is sokáig gyűrték egymást a felek, majd az Union az utolsó negyedóra kezdetén Danilho Doekhi megszerezte a továbbjutást jelentő gólt  a fővárosiaknak.

A másodosztályban feljutásra hajtó Schalke nem tudta átmenteni a kupára a bajnokságban mutatott formáját, és kiütéses, 4–0-s vereséget szenvedett Darmstadtban.

NÉMET KUPA
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
Darmstadt (II.)–Schalke (II.) 4–0
Düsseldorf (II.)–Freiburg 1–3
1. FC Köln–Bayern München 1–4
Union Berlin–Bielefeld (II.) 2–1 – hosszabbítás után
KORÁBBAN
Fürth (II.)–Kaiserslautern (II.) 0–1
Illertissen (IV.)–Magdeburg (II.) 0–3
Mainz–VfB Stuttgart 0–2
Paderborn (II.)–Bayer Leverkusen 2–4 – hosszabbítás után

KEDDEN JÁTSZOTTÁK
Eintracht Frankfurt–Borussia Dortmund 1–1 – 11-esekkel 2–4
Heidenheim–Hamburg 0–1
Hertha BSC (II.)–Elversberg (II.) 3–0
Wolfsburg–Kiel (II.) 0–1
Augsburg–Bochum (II.) 0–1
Cottbus (III.)–RB Leipzig 1–4
Mönchengladbach–Karlsruhe (II.) 3–1
St. Pauli–Hoffenheim 2–2 – 11-esekkel 8–7

 

Ezek is érdekelhetik