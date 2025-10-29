Őrült fordulatok után ejtette ki a Leverkusen a Paderbornt a Német Kupából

A címvédő, de az első körben a Braunschweig ellen alaposan megszenvedő és csak tizenegyesekkel továbbjutó VfB Stuttgart három nappal a bajnoki után ismét összecsapott a Mainzcal, ezúttal idegenben. A vendéglátó nem tudott visszavágni a 2–1-es hétvégi fiaskóért, a svábok Luca Jaquez révén már a hatodik percben vezettek, s nagy fölényben játszva 2–0-ra nyertek, néhány nap alatt másodszor is legyőzve a kapura ezúttal minimális veszélyt jelentő Mainzot.

A két évvel ezelőtti győztes Leverkusen alaposan megszenvedett a másodosztályú Paderborn vendégeként. A „gyógyszergyáriak” szűk egy óra után Felix Götze (a világbajnok Mario Götze testvére) utolsó emberként elkövetett szabálytalansága miatt emberelőnybe kerültek, amit Alejandro Grimaldo azonnal ki is használt, és a kapuba tekerte a szabadrúgást. Ezután több lehetősége akadt a Leverkusennek a mérkőzés lezárására, de a Paderbornt egyáltalán nem zavarta meg a gól- és emberhátrány, a hajrában neki voltak helyzetei, és Stefano Marino utolsó perces pontos fejesével kiharcolta a hosszabbítást. Sőt, abban hat perc elteltével Sven Michel az állást is megfordította a rendkívül lelkes hazaiak javára. Igaz, Jarell Quansah révén még az utolsó 15 perc előtt visszajöttek a meccsbe Kasper Hjulmand tanítványai, akik a továbbjutást érő gólt Ibrahim Maza révén a 122. percben szerezték meg. A Paderborn még próbált válaszolni, egy szabadrúgáshoz kapusa is előrement, de a rizikó nem jött be, Aleix García távoli, üres kapus góljával 4–2-re győzött a Leverkusen.

A Kaiserslautern jött ki jobban a másodosztályú csapatok csatájából, 1–0-ra győzve a Fürth vendégeként. Utolsó nem első vagy másodosztályú csapatként volt versenyben a Magdeburgot fogadó, negyedik ligás Illertissen, amely viszont nem tudta megnehezíteni vendégek dolgát, a Magdeburg megérdemelten jutott tovább (0–3).

NÉMET KUPA

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT, szerdai mérkőzések

Fürth (II.)–Kaiserslautern (II.) 0–1

Illertissen (IV.)–Magdeburg (II.) 0–3

Mainz–VfB Stuttgart 0–2

Paderborn (II.)–Bayer Leverkusen 2–4 – hosszabbítás után

KÉSŐBB

20.45: Darmstadt (II.)–Schalke (II.)

20.45: Düsseldorf (II.)–Freiburg

20.45: 1. FC Köln–Bayern München (Tv: Sport1)

20.45: Union Berlin–Bielefeld (II.)

KEDDEN JÁTSZOTTÁK

Eintracht Frankfurt–Borussia Dortmund 1–1 – 11-esekkel 2–4

Heidenheim–Hamburg 0–1

Hertha BSC (II.)–Elversberg (II.) 3–0

Wolfsburg–Kiel (II.) 0–1

Augsburg–Bochum (II.) 0–1

Cottbus (III.)–RB Leipzig 1–4

Mönchengladbach–Karlsruhe (II.) 3–1

St. Pauli–Hoffenheim 2–2 – 11-esekkel 8–7