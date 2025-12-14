Női kézi-vb: Németország–Norvégia döntő

A női kézilabda-világbajnokság döntőjében a társházigazda Németország Norvégiával csap össze Rotterdamban. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!
KÉZILABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG
DÖNTŐ
NÉMETORSZÁG–NORVÉGIA 11–11 – félidő – élőben az NSO-n!
Rotterdam, 17.30 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Álvarez, Bustamante (spanyolok)
Cikkünk folyamatosan frissül...
PERCRŐL PERCRE
