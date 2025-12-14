Nemzeti Sportrádió

Női kézi-vb: Németország–Norvégia döntő

2025.12.14. 17:25
Deilát (középen) nem kímélték a németek az első félidőben, a norvég két gólt így is szerzett (Fotó: Getty Images)
német kézilabda női kézilabda női kézilabda-világbajnokság 2025 női kézi-vb német női kézilabda-válogatott norvég női kézilabda válogatott női kézilabda világbajnokság
A női kézilabda-világbajnokság döntőjében a társházigazda Németország Norvégiával csap össze Rotterdamban. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

KÉZILABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG
DÖNTŐ

NÉMETORSZÁG–NORVÉGIA 11–11 – félidő – élőben az NSO-n!
Rotterdam, 17.30 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Álvarez, Bustamante (spanyolok)

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE

 

