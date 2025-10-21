Két évvel meghosszabbította vezetőedzője szerződését a Bayern München

A bajor klub kedden a honlapján jelentette be, hogy megegyezett a 39 éves belga trénerrel a közös folytatásról.

„Olyan, mintha sokkal régebb óta itt lennék, mint ez az egy év, amit valójában eddig eltöltöttem a klubnál. Csodálatos tapasztalatokat szereztem, és azért dolgozunk, hogy még több sikert ünnepelhessünk” – idézte a klub közleménye Vincent Kompanyt, aki tavaly nyáron vette át a Bayern irányítását.

A müncheniek az előző idényben bajnoki címet szereztek, a Bajnokok Ligájában és a nyári klubvilágbajnokságon pedig a negyeddöntőig jutottak. A mostani kiírást remekül kezdték, mind a 11 eddigi tétmérkőzésüket megnyerték.

(MTI)