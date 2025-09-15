Willi Orbán bekerült a forduló válogatottjába a Kickernél

A tekintélyes szaklap az egytől ötig terjedő skálán (melyen az 1-es a legjobb, az 5-ös a legrosszabb osztályzat) 2-esre értékelte a rutinos védő teljesítményt a Mainz ellen 1–0-ra megnyert mérkőzésen.

A BUNDESLIGA 3. FORDULÓJÁNAK VÁLOGATOTTJA A KICKER SZERINT: Diant Ramaj (Heidenheim) – Konrad Laimer (Bayern München), Loic Badé (Leverkusen), Willi Orbán (RB Leipzig), Alejandro Grimaldo (Leverkusen) – Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg), Nathan Tella (Leverkusen), Samuel Mbangula (Werder Bremen) – Igor Matanovic (Freiburg), Fisnik Asllani (Hoffenheim), Harry Kane (Bayern München)