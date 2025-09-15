Nemzeti Sportrádió

Willi Orbán bekerült a forduló válogatottjába a Kickernél

M. B.M. B.
Vágólapra másolva!
2025.09.15. 11:42
Willi Orbán (Fotó: Imago Images)
Címkék
RB Leipzig Bundesliga Kicker Willi Orbán
A német élvonalban (Bundesliga) érdekelt RB Leipzig magyar válogatott labdarúgója, Willi Orbán is bekerült a hétvégi, 3. forduló válogatottjába a Kickernél.

A tekintélyes szaklap az egytől ötig terjedő skálán (melyen az 1-es a legjobb, az 5-ös a legrosszabb osztályzat) 2-esre értékelte a rutinos védő teljesítményt a Mainz ellen 1–0-ra megnyert mérkőzésen.

A BUNDESLIGA 3. FORDULÓJÁNAK VÁLOGATOTTJA A KICKER SZERINT: Diant Ramaj (Heidenheim) – Konrad Laimer (Bayern München), Loic Badé (Leverkusen), Willi Orbán (RB Leipzig), Alejandro Grimaldo (Leverkusen) – Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg), Nathan Tella (Leverkusen), Samuel Mbangula (Werder Bremen) – Igor Matanovic (Freiburg), Fisnik Asllani (Hoffenheim), Harry Kane (Bayern München)

Német labdarúgás
2025.09.13. 17:56

Zivzivadze kiállítása után esett szét a Heidenheim a BVB ellen, hatgólos őrület Wolfsburgban

Gulácsi és Orbán is játszott a Mainzban diadalmaskodó Leipzigben, kikapott a Stuttgart.

 

RB Leipzig Bundesliga Kicker Willi Orbán
Legfrissebb hírek

Hátrányba került, mégis veretlen maradt a St. Pauli

Német labdarúgás
17 órája

Kane duplázott, a Bayern alaposan elpáholta a Hamburgot

Német labdarúgás
2025.09.13. 20:31

Zivzivadze kiállítása után esett szét a Heidenheim a BVB ellen, hatgólos őrület Wolfsburgban

Német labdarúgás
2025.09.13. 17:56

Kasper Hjulmand a Frankfurt elleni győzelemmel debütált a Leverkusen kispadján

Német labdarúgás
2025.09.12. 22:30

Schäfer András hétvégén sem játszhat az Union Berlinben

Német labdarúgás
2025.09.12. 13:48

Michael Owen továbbra is úgy gondolja, hogy Harry Kane rossz döntést hozott

Német labdarúgás
2025.09.11. 11:59

Christian Eriksen Dárdai Bence csapattársa lett – hivatalos

Német labdarúgás
2025.09.10. 17:14

„A legjobb játékosoknak már nem vonzó” – Ballack a Bundesligát kritizálta

Német labdarúgás
2025.09.10. 15:02
Ezek is érdekelhetik