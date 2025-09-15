Újabb kirúgás a Bundesligában, az edző csak telefonon tudott elköszönni

A tabella 16. helyén álló klub hétfőn közölte, hogy megválik a svájci trénertől, kiemelve, hogy az előző idényt is beleszámítva immár sorozatban tíz bajnokin nem tudott győzni a csapat. A 2023 nyarán kinevezett, 46 éves edző olyan gyorsan kényszerült távozni, hogy csak telefonon köszönt el tanítványaitól.

A Borussia még egyetlen gólt sem szerzett ebben a Bundesliga-szezonban, s az előzőt is hozzávéve immár öt meccs óta nem talált be az ellenfelek kapujába.

Seoane utódja az eddig az U23-as együttest felkészítő, 39 esztendős Eugen Polanski lett, aki játékosként is a Mönchengladbachot erősítette.