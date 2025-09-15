Nemzeti Sportrádió

Újabb kirúgás a Bundesligában, az edző csak telefonon tudott elköszönni

Vágólapra másolva!
2025.09.15. 18:50
null
Elfogyott a türelem, Gerardo Seoane távozni kényszerült a Borussia Mönchengladbach kispadjáról (Fotó: Getty Images)
Címkék
Eugen Polanski Bundesliga vezetőedző Gerardo Seoane menesztés Borussia Mönchengladbach
A Werder Bremen elleni hazai 0–4 másnapján menesztették Gerardo Seoanét, a német labdarúgó-bajnokságban három forduló után nyeretlen Mönchengladbach vezetőedzőjét.

A tabella 16. helyén álló klub hétfőn közölte, hogy megválik a svájci trénertől, kiemelve, hogy az előző idényt is beleszámítva immár sorozatban tíz bajnokin nem tudott győzni a csapat. A 2023 nyarán kinevezett, 46 éves edző olyan gyorsan kényszerült távozni, hogy csak telefonon köszönt el tanítványaitól.

A Borussia még egyetlen gólt sem szerzett ebben a Bundesliga-szezonban, s az előzőt is hozzávéve immár öt meccs óta nem talált be az ellenfelek kapujába.

Seoane utódja az eddig az U23-as együttest felkészítő, 39 esztendős Eugen Polanski lett, aki játékosként is a Mönchengladbachot erősítette.

 

Eugen Polanski Bundesliga vezetőedző Gerardo Seoane menesztés Borussia Mönchengladbach
Legfrissebb hírek

Willi Orbán bekerült a forduló válogatottjába a Kickernél

Német labdarúgás
9 órája

Hátrányba került, mégis veretlen maradt a St. Pauli

Német labdarúgás
Tegnap, 19:25

Kane duplázott, a Bayern alaposan elpáholta a Hamburgot

Német labdarúgás
2025.09.13. 20:31

Kasper Hjulmand a Frankfurt elleni győzelemmel debütált a Leverkusen kispadján

Német labdarúgás
2025.09.12. 22:30

Schäfer András hétvégén sem játszhat az Union Berlinben

Német labdarúgás
2025.09.12. 13:48

Michael Owen továbbra is úgy gondolja, hogy Harry Kane rossz döntést hozott

Német labdarúgás
2025.09.11. 11:59

Christian Eriksen Dárdai Bence csapattársa lett – hivatalos

Német labdarúgás
2025.09.10. 17:14

„A legjobb játékosoknak már nem vonzó” – Ballack a Bundesligát kritizálta

Német labdarúgás
2025.09.10. 15:02
Ezek is érdekelhetik