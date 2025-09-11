Michael Owen továbbra is úgy gondolja, hogy Harry Kane rossz döntést hozott

„Úgy gondolom, hogy karrierje során hozott olyan döntéseket, amiket meg fog bánni a végén. Ha a Premier League-ben maradt volna, már közel lenne Alan Shearer rekordjának megdöntéséhez. Azt, hogy van-e még ideje erre, majd az idő eldönti... Micsoda hihetetlen játékos! Ő az egyik legjobb befejező csatár, akit valaha láttunk. Nagy szolgálatot tett Angliának és klubjainak. Nem tudok elég dicsérő szavakat találni rá. Személy szerint azt kívánom, bárcsak ne ment volna külföldre” – mondta Michael Owen, aki többször kritizálta Harry Kane-t a Bundesligába való igazolás miatt.

A Bayern München középcsatára válaszolt is az aranylabdás támadó gondolataira:

„Tudom, hogy ő arra célzott, hogy a trófeák miatt igazoltam ide. De a célom az volt, hogy a legmagasabb szinten versenyezzek, ameddig csak tudok. Nagyon boldog vagyok, hogy nagy meccseken játszhatok, a Bajnokok Ligájában léphetek pályára... Úgy érzem, hogy sokat fejlődtem játékosként, amióta ide jöttem. Nem bánom a döntéseimet, és nagyon boldog vagyok a Bayern Münchennél” – zárta gondolatait Kane.

Kane a Bundesligába igazolása óta megnyerte a bajnokságot, valamint a német Szuperkupát is. A Bayernben 100 mérkőzésen 91 gólt szerzett, és kiosztott 28 gólpasszt.