Michael Owen továbbra is úgy gondolja, hogy Harry Kane rossz döntést hozott

Németh LőrincNémeth Lőrinc
2025.09.11. 11:59
Michael Owen szerint többet ér a Premier Legaue legeredményesebb gólszerzőjének lenni, mint máshol trófeákat nyerni (Fotó?: Getty Images)
Bayern München Michael Owen Bundesliga Harry Kane Premier League
Harry Kane 47 gólra van attól, hogy Alan Shearer rekordját megdöntse, és ő legyen a Premier League legeredményesebb gólszerzője. A talkSPORTnak adott interjúban Michael Owen arról is beszélt, hogy Kane a karrierje végén megbánja majd a döntését.

Úgy gondolom, hogy karrierje során hozott olyan döntéseket, amiket meg fog bánni a végén. Ha a Premier League-ben maradt volna, már közel lenne Alan Shearer rekordjának megdöntéséhez. Azt, hogy van-e még ideje erre, majd az idő eldönti... Micsoda hihetetlen játékos! Ő az egyik legjobb befejező csatár, akit valaha láttunk. Nagy szolgálatot tett Angliának és klubjainak. Nem tudok elég dicsérő szavakat találni rá. Személy szerint azt kívánom, bárcsak ne ment volna külföldre” – mondta Michael Owen, aki többször kritizálta Harry Kane-t a Bundesligába való igazolás miatt. 

A Bayern München középcsatára válaszolt is az aranylabdás támadó gondolataira: 

Tudom, hogy ő arra célzott, hogy a trófeák miatt igazoltam ide. De a célom az volt, hogy a legmagasabb szinten versenyezzek, ameddig csak tudok. Nagyon boldog vagyok, hogy nagy meccseken játszhatok, a Bajnokok Ligájában léphetek pályára... Úgy érzem, hogy sokat fejlődtem játékosként, amióta ide jöttem. Nem bánom a döntéseimet, és nagyon boldog vagyok a Bayern Münchennél” – zárta gondolatait Kane. 

Kane a Bundesligába igazolása óta megnyerte a bajnokságot, valamint a német Szuperkupát is. A Bayernben 100 mérkőzésen 91 gólt szerzett, és kiosztott 28 gólpasszt. 

 

