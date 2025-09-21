Nemzeti Sportrádió

Harry Kane a Bundesliga tizenegyesrekordere lett

2025.09.21. 12:51
Rendre magabiztosan él a lehetőségekkel Harry Kane (Fotó: Getty Images)
Harry Kane a Bundesliga legeredményesebb tizenegyesrúgójává lépett elő azzal, hogy a Hoffenheim otthonában szombat este 4-1-re megnyert bajnoki mérkőzésen két tizenegyest is értékesített – írta az angol válogatott csatár produkcióját értékelő vasárnapi írásában az IFFHS.

A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet anyaga szerint a bajorok győzelméből mesterhármassal döntő részt vállaló Kane a két tizenegyesével 17-ből 17-re növelte a Bundesligában hibátlanul lőtt büntetői számát. A bajnoki címet védő münchenieknél 2023 óta légióskodó angol támadó ezzel megelőzte a vonatkozó Bundesliga-örökrangsorban azt a Hans-Joachim Abelt, aki 1973 és 1983 között szerepelt a német bajnokság élvonalában, és ez idő alatt mind a 16 büntetőjét értékesítette.

Német labdarúgás
21 órája

A Bayern Harry Kane triplájára alapozva nyert a PreZero-Arenában

Hazai pályán szerezte meg idénybeli első győzelmét az újonc Hamburg.

A Bayern játékosaként valamennyi tizenegyesből szerzett találatát tekintve Kane-nek csupán egy „hibapontja” van, mert az összes sorozatot tekintve eddigi 27 tizenegyeséből 26-ot váltott gólra. Egyetlen rontott büntetőjét idén augusztus 27-én, a Wehen elleni kupameccsen jegyezte, megtörve egymást követően 31 sikeres büntetőrúgásból álló sorozatát. A hivatalos klubmeccsein és válogatott mérkőzésein elért 31-es szériája a világ leghosszabb ilyen jellegű sorozata volt a 21. században – írta az IFFHS.

Ezek is érdekelhetik