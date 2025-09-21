Harry Kane a Bundesliga tizenegyesrekordere lett

A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet anyaga szerint a bajorok győzelméből mesterhármassal döntő részt vállaló Kane a két tizenegyesével 17-ből 17-re növelte a Bundesligában hibátlanul lőtt büntetői számát. A bajnoki címet védő münchenieknél 2023 óta légióskodó angol támadó ezzel megelőzte a vonatkozó Bundesliga-örökrangsorban azt a Hans-Joachim Abelt, aki 1973 és 1983 között szerepelt a német bajnokság élvonalában, és ez idő alatt mind a 16 büntetőjét értékesítette.