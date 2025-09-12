Nemzeti Sportrádió

Felavatták Beckenbauer szobrát az Allianz Arénánál

2025.09.12. 18:49
Fotó: FB/FC Bayern München
Húsz hónappal a halála után pénteken felavatták Franz Beckenbauer szobrát a Bayern München labdarúgócsapatának otthona előtt.

Az Allianz Aréna közelében álló alkotás sportszerelésben ábrázolja a „Császárt”, amint jobb lábát a labdán tartja.

Herbert Hainer, a bajor klub elnöke köszöntőjében úgy fogalmazott: ez a szobor az FC Bayern DNS-ének egy darabja, bronzba öntve.

„Az élet múlandó, a futball is múlandó, de a legendák maradnak” – mondta.

Az emlékmű a stadionhoz vezető sétányon áll, nem messze a 2021-ben elhunyt Gerd Müller szobrától. A két világklasszis annak idején együtt játszott a Bayernben és a válogatottban is. Az 1.2 tonnás szobor Matilde Romagnoli alkotása, Münchenben készült, és a helyi Kurt Landauer Stiftung projektjének köszönhetően valósult meg – az alapítványhoz szurkolók, szurkolói klubok és cégek juttatták el önzetlen adományaikat.

Beckenbauer csütörtökön lett volna 80 éves.

 

