BL: Luis Díaz hárommeccses eltiltást kapott az UEFA-tól

November 4-én, Párizsban mindkét müncheni gólt Díaz szerezte, de az Asraf Hakimi elleni durva szabálytalansága miatt már a szünet előtt piros lapot kapott. A marokkói futballista – akit az év játékosának választottak Afrikában – azóta nem is szerepelt a francia csapatban.

A Bayern vezetőedzője, Vincent Kompany úgy számolt, hogy csak az Arsenal elleni, szerdai BL-meccsen nem számíthat Díazra, de most kiderült, hogy a dél-amerikai csatár a Sporting CP (december 9.) és az Union Saint-Gilloise (január 21.) ellen sem játszhat.

A német csapat százszázalékos teljesítménnyel vezeti a BL alapszakaszának tabelláját. Rajta kívül még az Arsenal és Internazionale hibátlan.