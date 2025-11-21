Nemzeti Sportrádió

BL: Luis Díaz hárommeccses eltiltást kapott az UEFA-tól

2025.11.21. 20:24
Fotó: Getty Images
A Bayern München kolumbiai támadója, Luis Díaz három mérkőzésre szóló eltiltást kapott az Európai Labdarúgó Szövetségtől (UEFA), miután a címvédő Paris Saint-Germain elleni, 2–1-re megnyert Bajnokok Ligája-találkozón kiállították.

November 4-én, Párizsban mindkét müncheni gólt Díaz szerezte, de az Asraf Hakimi elleni durva szabálytalansága miatt már a szünet előtt piros lapot kapott. A marokkói futballista – akit az év játékosának választottak Afrikában – azóta nem is szerepelt a francia csapatban.

A Bayern vezetőedzője, Vincent Kompany úgy számolt, hogy csak az Arsenal elleni, szerdai BL-meccsen nem számíthat Díazra, de most kiderült, hogy a dél-amerikai csatár a Sporting CP (december 9.) és az Union Saint-Gilloise (január 21.) ellen sem játszhat.

A német csapat százszázalékos teljesítménnyel vezeti a BL alapszakaszának tabelláját. Rajta kívül még az Arsenal és Internazionale hibátlan.

 

