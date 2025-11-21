Nyert a címvédő Fenerbahce a férfi kosárlabda Euroligában
A férfi kosárlabda Euroliga alapszakaszának 12. fordulójában a címvédő Fenerbahce 12 pontos győzelmet aratott a Partizan Beograd otthonában.
A címvédő Fenerbahce idegenben is győzni tudott a Partizan Beograd ellen, míg a Bayern München úgy kapott ki 22 ponttal a Baskonia otthonában, hogy az első negyed után még 12 ponttal vezetett…
KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 12. FORDULÓ
Olympiakosz (görög)–Paris Basketball (francia) 98–86 (21–29, 37–20, 17–20, 23–17)
Baskonia (spanyol)–Bayern München (német) 95–73 (14–26, 28–15, 25–18, 28–14)
Partizan Beograd (szerb)–Fenerbahce (török) 87–99 (11–24, 28–32, 29–19, 19–24)
Virtus Bologna (olasz)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli) 99–89 (26–24, 30–21, 24–21, 19–23)
Valencia (spanyol)–Crvena zvezda (szerb) 76–73 (26–26, 23–13, 11–21, 16–13)
Nyert, de nem jutott főtáblára a Vasas a női röplabda BL-ben
Röplabda
2025.11.13. 20:56
