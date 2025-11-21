Nyert a címvédő Fenerbahce a férfi kosárlabda Euroligában

A címvédő Fenerbahce idegenben is győzni tudott a Partizan Beograd ellen, míg a Bayern München úgy kapott ki 22 ponttal a Baskonia otthonában, hogy az első negyed után még 12 ponttal vezetett…

KOSÁRLABDA

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 12. FORDULÓ

Olympiakosz (görög)–Paris Basketball (francia) 98–86 (21–29, 37–20, 17–20, 23–17)

Baskonia (spanyol)–Bayern München (német) 95–73 (14–26, 28–15, 25–18, 28–14)

Partizan Beograd (szerb)–Fenerbahce (török) 87–99 (11–24, 28–32, 29–19, 19–24)

Virtus Bologna (olasz)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli) 99–89 (26–24, 30–21, 24–21, 19–23)

Valencia (spanyol)–Crvena zvezda (szerb) 76–73 (26–26, 23–13, 11–21, 16–13)

