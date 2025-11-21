Nemzeti Sportrádió

Nyert a címvédő Fenerbahce a férfi kosárlabda Euroligában

2025.11.21. 23:24
Fotó: Getty Images
Olympiakosz Fenerbahce férfi kosárlabda Euroliga Bayern München
A férfi kosárlabda Euroliga alapszakaszának 12. fordulójában a címvédő Fenerbahce 12 pontos győzelmet aratott a Partizan Beograd otthonában.

A címvédő Fenerbahce idegenben is győzni tudott a Partizan Beograd ellen, míg a Bayern München úgy kapott ki 22 ponttal a Baskonia otthonában, hogy az első negyed után még 12 ponttal vezetett…

KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 12. FORDULÓ 
Olympiakosz (görög)–Paris Basketball (francia) 98–86 (21–29, 37–20, 17–20, 23–17)
Baskonia (spanyol)–Bayern München (német) 95–73 (14–26, 28–15, 25–18, 28–14)
Partizan Beograd (szerb)–Fenerbahce (török) 87–99 (11–24, 28–32, 29–19, 19–24)
Virtus Bologna (olasz)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli) 99–89 (26–24, 30–21, 24–21, 19–23)
Valencia (spanyol)–Crvena zvezda (szerb) 76–73 (26–26, 23–13, 11–21, 16–13)

TABELLA ITT!

 

