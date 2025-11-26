Ebben az évben már nem léphet pályára Gulácsiék csapattársa
A Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is foglalkoztató Lipcse vasárnap 2–0-s győzelmet aratott a Bundesligában a Werder Bremen ellen. A találkozón Assan Ouédraogo szerezte a hazai csapat vezető találatát, és ekkor még semmi jel nem utalt arra, hogy hamarosan nagyon rossz hírek érkeznek a játékosról – aki egyébként nagyszerű időszakon van túl, hiszen november 17-én bemutatkozott a német válogatottban a Szlovákia elleni 6–0-ra megnyert világbajnoki selejtezőn, ahol gólt is szerzett.
A Werder elleni bajnoki után azonban rossz híreket kapott a Lipcse: mint kiderült, Ouédraogo ínsérülést szenvedett a bal combhajlító izmában, emiatt a klub tájékoztatása szerint hetekig nem léphet pályára.
A 19 éves játékos egyébként Marco Grüll-lel ütközött a Werder elleni találkozó 53. percében, és bár akkor tudta folytatni a játékot – mi több, nem sokkal később gólt is szerzett –, a hétfői és a keddi orvosi vizsgálatok is megerősítették, hogy ebben a naptári évben már nem állhat csapata rendelkezésére.
|1. Bayern München
11
10
1
–
41–8
+33
31
|2. RB Leipzig
11
8
1
2
22–13
+9
25
|3. Bayer Leverkusen
11
7
2
2
27–15
+12
23
|4. Borussia Dortmund
11
6
4
1
19–10
+9
22
|5. Stuttgart
11
7
1
3
20–15
+5
22
|6. Eintracht Frankfurt
11
6
2
3
27–22
+5
20
|7. Hoffenheim
11
6
2
3
22–17
+5
20
|8. Union Berlin
11
4
3
4
14–17
–3
15
|9. Werder Bremen
11
4
3
4
15–20
–5
15
|10. 1. FC Köln
11
4
2
5
20–19
+1
14
|11. Freiburg
11
3
4
4
15–20
–5
13
|12. Mönchengladbach
11
3
3
5
16–19
–3
12
|13. Augsburg
11
3
1
7
15–24
–9
10
|14. Hamburg
11
2
3
6
9–17
–8
9
|15. Wolfsburg
11
2
2
7
13–21
–8
8
|16. St. Pauli
11
2
1
8
9–21
–12
7
|17. Mainz
11
1
3
7
11–19
–8
6
|18. Heidenheim
11
1
2
8
8–26
–18
5