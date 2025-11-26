Ebben az évben már nem léphet pályára Gulácsiék csapattársa

A Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is foglalkoztató Lipcse vasárnap 2–0-s győzelmet aratott a Bundesligában a Werder Bremen ellen. A találkozón Assan Ouédraogo szerezte a hazai csapat vezető találatát, és ekkor még semmi jel nem utalt arra, hogy hamarosan nagyon rossz hírek érkeznek a játékosról – aki egyébként nagyszerű időszakon van túl, hiszen november 17-én bemutatkozott a német válogatottban a Szlovákia elleni 6–0-ra megnyert világbajnoki selejtezőn, ahol gólt is szerzett.

A Werder elleni bajnoki után azonban rossz híreket kapott a Lipcse: mint kiderült, Ouédraogo ínsérülést szenvedett a bal combhajlító izmában, emiatt a klub tájékoztatása szerint hetekig nem léphet pályára.

A 19 éves játékos egyébként Marco Grüll-lel ütközött a Werder elleni találkozó 53. percében, és bár akkor tudta folytatni a játékot – mi több, nem sokkal később gólt is szerzett –, a hétfői és a keddi orvosi vizsgálatok is megerősítették, hogy ebben a naptári évben már nem állhat csapata rendelkezésére.