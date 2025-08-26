Nemzeti Sportrádió

Elégedettek Dortmundban, itt a Borussia nagy bejelentése!

2025.08.26. 11:28
Nagy az elégedettség... (Fotó: Borussia Dortmund)
Folytatódik a Borussia Dortmund és Niko Kovac közös jövője: a vezetőedző 2027 nyaráig meghosszabbította szerződését a nyolcszoros német bajnokkal.

Niko Kovac és stábja a Borussia Dortmundot idén januárban a tabella 11. helyéről vette át, majd egy remek hajrának köszönhetően sikerült újra kiharcolni a Bajnokok Ligája-szereplést.

„Niko teljes szívvel-lélekkel elkötelezte magát a BVB mellett. Futballszakember, akinek világos elvei vannak, alapvetően őszinte, egyenes a kommunikációjában, és megjutalmazza a teljesítményt. Fegyelmezett irányítása alatt visszataláltunk a győztes útra, stabilizáltuk a védekezésünket, jóval több gólt szereztünk, mint korábban, és ismét vonzó futballt játszottunk. A tárgyalások a kezdetektől fogva nagyon korrektek, tiszteletteljesek és megoldásközpontúak voltak. Ez a kölcsönös bizalom az alapja az együttműködésünknek, amely immár 2027-ig szól” – mondta Lars Ricken, a Borussia Dortmund sportigazgatója.

 

