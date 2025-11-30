Nemzeti Sportrádió

Apa–fia párharc lesz a Szentlőrinc–Tiszakécske meccsen az NB II-ben

2025.11.30. 09:54
Visinka Ede a fia ellen meccsel vasárnap (Fotó: Löffler Péter/bama.hu)
A labdarúgó NB II 15., őszi utolsó fordulójában vasárnap 13 órától a Szentlőrinc a Tiszakécskét fogadja – a mérkőzés egy apa–fia párharc miatt lesz különleges, mivel Visinka Ede a baranyaiak vezetőedzője, míg fia, Visinka Valentin a kécskeiek játékosa.

A baranyai együttes vezetőedzője néhány hete Visinka Ede lett, irányításával a Szentlőrinc eddig két meccsen két döntetlent ért el (a Videoton és a Karcag ellen), így 12 ponttal a 15. helyen áll. A vasárnapi, Tiszakécske elleni meccs pikantériája az lesz, hogy a tréner fia, a 19 éves, eddig 9 NB II-es bajnokin szereplő Visinka Valentin a kécskeieknél játszik; apa és fia először kerülnek szembe egymással bajnoki mérkőzésen.

Leendő ellenfelünket, a Tiszakécskét kilencszer láttam élőben az őszi idényben, hiszen ott játszik a fiam, Valentin, így ez nekünk egy apa–fia párharc is lesz. Nekünk nagyon kell a három pont, ő meg majd kap valami szép ajándékot karácsonyra… – mondta viccelődve a klubhonlapnak Visinka Ede. – Komolyra fordítva a szót: a keretük tele van jó képességű játékosokkal, stabil teljesítményt nyújt a Tiszakécske, úgyhogy biztosan nehéz meccsünk lesz. Nagyon bízom benne, hogy a mieink legalább ugyanolyan lelkesedéssel lépnek majd pályára, mint a Karcag és a Videoton ellen, legalább ugyanúgy küzdenek egymással, és ha ebbe bele tudnak tenni még egy kis minőséget, akkor képesek leszünk győzni.”

A 19 ponttal 8. helyen álló kécskeiekhez kapcsolódó hír, hogy vasárnap sérülés miatt nem léphet pályára Gyenes Ádám, Terbe Botond és Valencsik Dávid sem, utóbbi térdszalagszakadást szenvedett a Karcag elleni meccsen, s hosszabb kihagyás vár rá, Lucas viszont visszatérhet eltiltása után.

A mérkőzésről online közvetítést olvashatnak honlapunkon!

NB II
15. FORDULÓ – élő eredménykövető!
13.00: Budafoki MTE–Videoton FC Fehérvár – élőben az NSO-n!
13.00: Karcagi SC–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!
13.00: Szentlőrinc–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!
15.00: FC Ajka–Vasas FC – élőben az NSO-n!
17.00: Békéscsaba 1912 Előre–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!
17.00: Kecskeméti TE–Soroksár SC – élőben az NSO-n!
17.00: Aqvital FC Csákvár–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!
17.00: Budapest Honvéd FC–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!

 

