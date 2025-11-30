Nemzeti Sportrádió

NHL: hetet vágott az Avalanche és a Maple Leafs

2025.11.30. 09:40
Hetet lőtt Pittsburghben a Toronto (Fotó: Getty Images)
A Colorado Avalanche és a Toronto Maple Leafs is hét gólt szerezve nyert magyar idő szerint vasárnapra virradóra az észak-amerikai profi jégkorongligában (NHL).

JÉGKORONG
NHL, ALAPSZAKASZ
New York Rangers–Tampa Bay Lightning 1–4
Colorado Avalanche–Montreal Canadiens 7–2
Seattle Kraken–Edmonton Oilers 0–4
Boston Bruins–Detroit Red Wings 3–2 – szétlövéssel
Nashville Predators–Winnipeg Jets 2–5
New Jersey Devils–Philadelphia Flyers 3–5
Pittsburgh Penguins–Toronto Maple Leafs 2–7
Minnesota Wild–Buffalo Sabres 2–3 – szétlövéssel
St. Louis Blues–Utah Mammoth 1–0
Los Angeles Kings–Vancouver Canuks 2–1 – hosszabbításban
Vegas Golden Knights–San Jose Sharks 4–3

 

