„A pálya talajával meg kellett küzdenie mindkét csapatnak” – Radenkovics a DVTK Barcika elleni döntetlenje után

Kolorcity Kazincbarcika SC–Diósgyőri VTK 1–1
Kuttor Attila, a Kazincbarcika vezetőedzője
– A döntetlen is valami…
A helyzetünkben fontos volt, hogy három vereség után pontot szerezzünk. A csapat egységes, jó teljesítményt nyújtott, mély talajon, küzdelmes mérkőzésen lett döntetlen a meccs vége, nem érdemtelenül.
– A cserékkel nem igazán élt ezen a meccsen, pedig a második félidőre a csapat támadójátéka visszaesett: a pontszerzés volt a fő cél?
– Nem az egy pontból indultunk ki, bíztunk benne, hogy van bennünk még gól, emiatt is volt kevesebb a változtatás. Biztosak voltunk benne, eljön majd a szezonnak az a része, hogy sárga lapos eltiltások, sérülések, betegségek miatt többen kiesnek a keretből, és ez minket picit érzékenyebben érint, mint más csapatokat. A következő bajnokira, szerdára megpróbáljuk összedrótozni a gárdát, hogy ütőképes csapattal tudjunk kiállni.
– Mi kellett volna a győzelemhez?
– Megvoltak a lehetőségeink, az egyéni villanások, hogy gólt érjünk el, és bár az eredmény igazságos, azt várjuk, hogy egyszer az ilyen meccseken az a bizonyos nüansz a javunkra döntsön.
Vladimir Radenkovics, a DVTK vezetőedzője
– Győzelem után döntetlen…
– A pálya talajával meg kellett küzdenie mindkét csapatnak… Nem alakult ki folyamatos játék, ezek miatt voltak technikai hibák. A múlt héten győztünk, most döntetlent játszottunk, két mérkőzésen négy pontot szereztünk. A meccs után hallottam a szurkolók reakcióját, az őszből hátralévő találkozókon igyekszünk annyi pontot szerezni, hogy elégedetten mehessünk a téli szünetre.
– Hat nap alatt nagyot változott a támadójátékuk, az MTK elleni négy gólból és több mint tíz helyzetből mennyit vitt el a mezőkövesdi pálya?
– Egy jó mérkőzés után mindig nehéz a következő meccs, de azt gondolom, hogy hetven-nyolcvan százalékban játszott benne szerepet a pálya talaja. Máshogy futballoztunk ezúttal, az MTK elleni összecsapás sok energiát kivett, ezen a mérkőzésen nem sikerült megvalósítanunk, amit elterveztünk.
– Mennyire elégedett a cserékkel? Ketten is eldönthették volna a meccset, de a frissesség mellett minőséget nem igazán hoztak.
– Persze jobb lett volna, ha kihasználják a lehetőségeket. Jurek Gábor és Komlósi Bence fejese is dönthetett volna, a teljesítményük részben igazolja, hogy több játékpercre van szükségük, mert még keresik önmagukat.
ZTE FC–Paksi FC 1–0
Nuno Campos, a ZTE FC vezetőedzője
– Az utolsó percben csak kicsikarták a győzelmet…
– Sok helyzetünk volt, a látottak alapján nagyobb különbséggel is nyerhettünk volna. A lényeg a győzelem, az pedig különösen dicséretes, hogy a játékosok az utolsó pillanatig hittek a sikerben. Amikor ideérkeztem, csak álom volt az ilyen hozzáállás, nagy változáson ment át a csapat. A Paksnak sok rutinos játékosa van, nálunk egyetlen huszonöt évnél idősebb futballista volt a pályán.
– Az előző öt bajnokiból négyet megnyertek. Mit jelez ez az eredménysor az edzőnek?
– Azt, hogy ez nem a szerencse gyümölcse, keményen megdolgozott a győzelmekért mindenki. A játékosok hisznek az elképzeléseinkben, ez pedig oda vezet, hogy remek eredményeket érünk el és győztes pillanatokat élhetünk át.
– Sorozatban a harmadik bajnokijukon nem kaptak gólt. Miben javult a védekezés a korábbi időszakhoz képest?
– Minden futballistámnak megvan a feladata a védekezésben. Alapvetően offenzív csapat vagyunk, de mostanra elmondható, hogy támadni és védekezni is csapatként tudunk.
Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője
– Hogyan értékeli a mérkőzést?
– Nem lehet mást tenni, mint gratulálni a ZTE-nek, hiszen az utolsó pillanatban csak begyötörte a győztes gólt. A hazaiaknak eggyel több helyzetük volt, mint nekünk… A csapatom ott volt az ellenfél térfelén, de nem volt minőség a játékban, főleg az egyéni megmozdulásokban. Ahogyan múlt héten az Újpest, most a ZTE ellen is ez volt a helyzet sajnos… Most talán nem is volt olyan poszt, amelyen megfelelő egyéni teljesítményt láttam.
– A sok sérült mekkora gondot jelent?
– Sok egyforma képességű játékosunk van, de karakterekben mások, jelenleg fél tucat sérült van a keretben, többen a kezdőből hiányoznak. Várhatóan néhányan jövő héten már visszatérhetnek, ám most az volt a gond, hogy kevés karakteres teljesítményt láttam. Mindent elárul, hogy helyzetünk sem volt…
– Az előző hét bajnokiból csupán egyet nyert meg a Paks: gödörben van a csapat?
– Ha a múlt héten abban voltunk, akkor most is… Ebben a sorozatban voltak döntetlenek, de azokon a meccseken láttam a minőséget, most viszont egyáltalán nem. Ahhoz, hogy egy csapat győzzön, kell valami plusz is.
LABDARÚGÓ NB I
15. FORDULÓ
November 28., péntek
Nyíregyháza Spartacus FC FC–Debreceni VSC 0–3
November 29., szombat
Zalaegerszegi TE FC–Paksi FC 1–0
Kolorcity Kazincbarcika SC–Diósgyőri VTK 1–1
ETO FC–MTK Budapest 3–0
November 30., vasárnap
13.45: Kisvárda Master Good–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
19.30: Puskás Akadémia FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Debreceni VSC
|15
|8
|4
|3
|25–19
|+6
|28
|2. Paksi FC
|15
|6
|6
|3
|32–24
|+8
|24
|3. ETO FC
|14
|6
|5
|3
|27–15
|+12
|23
|4. Ferencvárosi TC
|13
|6
|4
|3
|28–16
|+12
|22
|5. Puskás Akadémia
|14
|6
|4
|4
|20–18
|+2
|22
|6. MTK Budapest
|15
|6
|2
|7
|28–29
|–1
|20
|7. Kisvárda
|13
|6
|2
|5
|15–22
|–7
|20
|8. Zalaegerszegi TE
|15
|5
|4
|6
|23–22
|+1
|19
|9. Újpest FC
|14
|4
|4
|6
|21–23
|–2
|16
|10. Diósgyőri VTK
|15
|3
|6
|6
|21–27
|–6
|15
|11. Nyíregyháza Spartacus
|15
|3
|5
|7
|18–29
|–11
|14
|12. Kazincbarcika
|14
|3
|2
|9
|14–28
|–14
|11