„A pálya talajával meg kellett küzdenie mindkét csapatnak” – Radenkovics a DVTK Barcika elleni döntetlenje után

Kolorcity Kazincbarcika SC–Diósgyőri VTK 1–1

Kuttor Attila, a Kazincbarcika vezetőedzője

– A döntetlen is valami…

A helyzetünkben fontos volt, hogy három vereség után pontot szerezzünk. A csapat egységes, jó teljesítményt nyújtott, mély talajon, küzdelmes mérkőzésen lett döntetlen a meccs vége, nem érdemtelenül.

– A cserékkel nem igazán élt ezen a meccsen, pedig a második félidőre a csapat támadójátéka visszaesett: a pontszerzés volt a fő cél?

– Nem az egy pontból indultunk ki, bíztunk benne, hogy van bennünk még gól, emiatt is volt kevesebb a változtatás. Biztosak voltunk benne, eljön majd a szezonnak az a része, hogy sárga lapos eltiltások, sérülések, betegségek miatt többen kiesnek a keretből, és ez minket picit érzékenyebben érint, mint más csapatokat. A következő bajnokira, szerdára megpróbáljuk összedrótozni a gárdát, hogy ütőképes csapattal tudjunk kiállni.

– Mi kellett volna a győzelemhez?

– Megvoltak a lehetőségeink, az egyéni villanások, hogy gólt érjünk el, és bár az eredmény igazságos, azt várjuk, hogy egyszer az ilyen meccseken az a bizonyos nüansz a javunkra döntsön.

Vladimir Radenkovics, a DVTK vezetőedzője

– Győzelem után döntetlen…

– A pálya talajával meg kellett küzdenie mindkét csapatnak… Nem alakult ki folyamatos játék, ezek miatt voltak technikai hibák. A múlt héten győztünk, most döntetlent játszottunk, két mérkőzésen négy pontot szereztünk. A meccs után hallottam a szurkolók reakcióját, az őszből hátralévő találkozókon igyekszünk annyi pontot szerezni, hogy elégedetten mehessünk a téli szünetre.

– Hat nap alatt nagyot változott a támadójátékuk, az MTK elleni négy gólból és több mint tíz helyzetből mennyit vitt el a mezőkövesdi pálya?

– Egy jó mérkőzés után mindig nehéz a következő ­meccs, de azt gondolom, hogy hetven-nyolcvan százalékban játszott benne szerepet a pálya talaja. Máshogy futballoztunk ezúttal, az MTK elleni összecsapás sok energiát kivett, ezen a mérkőzésen nem sikerült megvalósítanunk, amit elterveztünk.

– Mennyire elégedett a cserékkel? Ketten is eldönthették volna a meccset, de a frissesség mellett minőséget nem igazán hoztak.

– Persze jobb lett volna, ha kihasználják a lehetőségeket. Jurek Gábor és Komlósi Bence fejese is dönthetett volna, a teljesítményük részben igazolja, hogy több játékpercre van szükségük, mert még keresik önmagukat.