Bese Barnabás: Mutassuk meg, hogy mi is jók vagyunk!

A harmadik bajnokija lehetett volna az idényben Bese Barnabásnak a paksi, amelyen végig a pályán van – ám a 85. percben elővigyázatosságból lecserélte Bodor Boldizsár. A 31 éves, 23-szoros válogatott védő a DVTK elleni júliusi rajton (3–1), majd még augusztusban, éppen a Paks ellen hazai pályán (1–2) játszott 90 percet.

„Kissé feszült a combom a múlt heti meccsen, inkább lecseréltek, nem éri meg hetekre kidőlni” – mondta lapunknak a futballista. Aki tudja, miről beszél: a ZTE ellen gólt szerzett még augusztusban, utána mégis csak október közepén, a Ferencváros ellen léphetett pályára, egyetlen percig. A Diósgyőr elleni idegenbeli győzelem (1–3) alkalmával kezdett, akkor piros lapot kapott, így az ETO elleni 0–3-at csak nézőként figyelhette, ezután következett a paksi fellépés, amelyen középső védőként játszott – remekül.

„Az eltiltás idején az NB III-as csapatban játszottam a Veszprém ellen. Bodor Boldizsár már akkor mondta, legyek ott is középen, mert ezt tervezi a Paks ellen, az egy jó teszt lehet. Korábban is futballoztam belül, és kedveltem: több labdaérintés, a labdakihozatalok szervezése, a védelem irányítása – ez nekem való feladat. A második csapatunk nyert négy egyre, és egész héten azt éreztem, sikeresek lehetünk Pakson is, ezt nemcsak most, az eredmény ismeretében mondom. Motiválva voltunk, és bár több olyan játékos is lehetőséget kapott, aki eddig keveset vagy inkább semennyit, elszántan készülődtünk: mutassuk meg, mi is tudunk segíteni, mi is jók vagyunk! A mérkőzés pedig nagyszerűen sikerült, a vezető gól csak erősítette az önbizalmat, és tényleg nem szerencsével nyertünk. Amikor olvastam a paksi vezetőedző, Bognár György nyilatkozatát, amely szerint hat gólt kellett volna szereznünk, egyetértettem vele, magam is így éreztem.”

Az őszi teljesítmények tükrében hatalmas sikernek mondható a tolnaiak elleni idegenbeli győzelem, de Bese Barnabás hosszan gondolkodott azon a felvetésen: eddig miért nem ment így?

„Nem az én feladatom az elemzés. Annyi bizonyos, hogy Pakson csapat voltunk, nem jó játékosok gyülekezete: ha valaki hibázott, azonnal ott termett valaki segíteni. Nem voltak fontosak az egyéni ambíciók, csak az Újpest győzelme. Gondolja csak meg: ki szeret rosszul játszani? Ki szeret kikapni? Elhiheti, hogy közülünk senki, nekünk is az az élmény, ha tele a stadionunk, mellettünk vannak az újpesti szurkolók – senki sem szereti, ha szidnak minket, akkor sem, ha érezzük, igazuk van. Nyerni akarunk, jól játszani, közel lenni a dobogóhoz.”

A Kisvárda ellen készülnek a lila-fehérek. Bese Barnabás szerint nem esnek abba a hibába, hogy egyetlen, mégoly nagyszerűen sikerült mérkőzés után elveszítsék realitásérzéküket.

„Ragyogó volt a hangulat ezen a héten, a győzelem fontos, de három pontot ér, ennyi. Tilos túlreagálni, ahogyan a legfájdalmasabb vereséget is a helyén kell kezelni. Egységes játék, agresszivitás, motiváció, koncentráció – ezek a kulcs- szavaink, és persze nagyon szeretnénk ezt a mérkőzést is megnyerni.”