Térdműtét vár Dárdai Bencére – hivatalos

A klub vasárnapi közleménye szerint a 19 éves játékos sérülése miatt már a legutóbbi két bajnokin sem lehetett a keret tagja, most pedig eldőlt, kés alá kell feküdnie. Azt a Wolfsburg nem közölte, hogy Dárdai Bence pontosan milyen sérüléssel küzd, és hogy mennyi kihagyásra számíthat, de a német Kicker szerint elülső keresztszalag-szakadásról van szó, amely három héttel ezelőtt történt, a Hoffenheim elleni vereség (2–3) másnapján tartott edzésen.

A műtétre állítólag Berlinben kerül sor szombaton, melyet követően a középpályás ebben az idényben valószínűleg már nem léphet pályára.

„Ez nem könnyű helyzet, különösen egy olyan fiatal játékos számára, mint Bence. Mindenben támogatjuk őt” – nyilatkozta Peter Christiansen sportigazgató.

A háromszoros magyar válogatott futballista ebben az idényben egy bajnoki és két kupamérkőzésen kapott lehetőséget.