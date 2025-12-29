Nemzeti Sportrádió

Dortmundból érkezhet erősítés a Real Madrid védelmébe – sajtóhír

2025.12.29. 10:19
Nico Schlotterbeck (Fotó: Getty Images)
A spanyol labdarúgó-élvonalban (La Liga) érdekelt Real Madrid akár már a téli átigazolási időszakban szeretné szerződtetni a Borussia Dortmund belső védőjét, Nico Schlotterbecket – írja a Bild.

A német bulvárlap szerint a BVB vezérkara 70 millió eurót kér a 26 éves védőért, akinek 2027 nyaráig szól a szerződése. Mindez azt jelenti, hogy a német klubnak legkésőbb a nyáron túl kell adnia Schlotterbecken – kivéve, ha a bekk időközben a kontraktus meghosszabbítása mellett teszi le a garast.

Mindeközben a királyi klub nem tervez ekkora pénzösszeget kifizetni a védőért, ehelyett egy csereügyletben gondolkodnak a spanyol fővárosban. A már említett forrás szerint a Real – amelynek két belső védője, Antonio Rüdiger és David Alaba is távozhat az idény végén szerződésük lejártával – 30-35 millió euró körüli összeget áldozna Schlotterbeckért, továbbá az üzlet keretében a klub második csapatának belső védője, Diego Aguado, és/vagy az első csapatban szereplő center, Gonzalo García is Dortmundba tenné át a székhelyét. 

Azt egyelőre nem tudni, hogy a BVB hajlandó lenne-e belemenni egy ilyen üzletbe, de nemzetközi sajtóinformációk szerint a klub szívesen szerződtetné Aguadót, míg Schlotterbeck is hajlik a madridi transzferre. Az sem meglepő, hogy nem a Real Madrid az egyetlen érdeklődő a német válogatott védő iránt: többek között a Liverpool és a Bayern München is szeretné soraiban látni a 191 centiméter magas labdarúgót.

 

 

 

 

