A világbajnoki szereplésért is hajtanak a német fiatalok a Bundesligában

A 21 éves játékos felépítése (188 centiméter magas), taktikai érettsége és kétlábas játéka miatt szinte azonnal megtalálta a helyét a Bayernben, tavaly nyáron pedig Nagelsmann már behívta a válogatottba, amelyben a hatos poszton régóta hiányzott egy klasszikus labdaszerző. Az Eb-t mandulagyulladás miatt kihagyta, és bár a Nemzetek Ligájára visszatért, később kulcscsonttörés, majd betegség miatt maradt ki a nemzeti csapatból, így egyelőre csak öt válogatottsága van, viszont éppen a mieink ellen be is talált. A német bajnoknál az idén várhatóan kirobbanthatatlan lesz a kezdőből, nem véletlen, hogy a piaci értékét csaknem 60 millió euróra taksálják az idénykezdés előtt a szakportálok.

A 21 esztendős Aleksandar Pavlovic (balra) és a húszéves Tom Bischof a Bayern Münchenben és a német válogatottban is nagyot alakíthat (Fotó: Imago Images)

Előtte egy sorral játszik Tom Bischof, aki már most a Bayern München egyik legnagyobb fogása, tekintve, hogy a 20 ­éves középső középpályás ingyen érkezett nevelőegyesületétől, a Hoffenheimtől, miután lejárt a szerződése, noha a piaci értéke 30 millió euró környékén mozog. A ballábas, technikás és kreatív játékos támadó vagy szélső középpályásként egyaránt bevethető, a Bayernnél a középpálya leendő vezéregyéniségeként tekintenek rá. Végigjárta az összes korosztályos válogatottat, 2025-ben pedig bemutatkozott a felnőttek között, és ha a várakozásoknak megfelelően teljesít új klubjában, szinte garantálva van a jövő évi vb-szereplése.

Az új idénynek a Bayern mellett talán nem is olyan titkon a Stuttgart vág neki a legszebb reményekkel. A VfB a tavasszal elhódította a Német Kupát, és bár az idénynyitó Szuperkupát elveszítette a Bayernnel szemben, kemény küzdelemre késztette a bajnokot, a Bundesligában pedig két fiataljára is érdemes lesz kiemelten figyelni. Az egyikük a tékozló fiú, Noah Darvich, aki a 2023-as magyarországi U17-es Európa-bajnokságon csapatkapitányként vezette győzelemre a német válogatottat. A tornán lapunknak adott interjújában elmondta, élete legnagyobb váltására készül, hiszen a Freiburgtól az FC Barcelonához igazol, és reményei szerint a katalán óriás felnőttcsapatából lesz majd felnőttválogatott. Nos, két évvel később a még mindig csak 18 éves támadó középpályás úgy tér vissza Németországba, hogy mindössze háromszor ülhetett le a nagy Barca kispadjára, a nemzeti csapatban pedig csak az U19-ig jutott. Annak viszont a csapatkapitánya, és sokan tekintenek úgy rá, hogy ha a Stuttgartban ismét rálel önmagára, generációja egyik legkiválóbb játékosával gazdagodhat a 2014-es vb-aranyérme óta mindkét világbajnokságon a csoportkörben elbukó válogatott.

Noah Darvich (10) 2023-ban Magyarországon lett U17-es Európa-bajnok a németekkel (Fotó: Szabó Miklós)

A Darvichnál csak néhány hónappal idősebb Finn Jeltsch ugyancsak Európa-bajnok lett az U17-es német válogatottal Magyarországon, és szintén néhány hónappal őelőtte érkezett meg a Stuttgarthoz. A középső védőt a legutóbbi téli átigazolási időszakban szerezte meg a VfB a másodosztályú Nürnbergtől nyolcmillió euróért, és bár májusra kissé visszaesett a teljesítménye, beszédes, hogy az első Bundesliga-(fél)idényében rendszeresen 90 perceket kapott Sebastian Hoeness vezetőedzőtől. A természetes fejlődés révén a piaci értéke immár 20 millió euró körül mozog, a felnőttválogatott pedig egyértelműen a horizontjára került.

Az egyik legnagyobb német ígéret – 192 centiméteres magasságával szó szerint is – a Freiburg tehetsége, Merlin Röhl, aki gyakorlatilag a középpálya összes posztján bevethető: játszott már hatosként, nyolcasként, tízesként, sőt szélsőként is. Bár a nyáron már betöltötte a huszonhármat, az előző idényben pedig sérülések hátráltatták, a legtöbb elemző szerint, ha egészségesen stabil kezdő lesz a klubjában, bekerülhet a válogatottba Robert Andrich vagy Pascal Gross alternatívájaként.

A sort még folytathatnánk, ugyanakkor nem lehet szó nélkül elmenni amellett, hogy a Bundesliga elveszítette az egyik legértékesebb fiatalját a nyáron. A 22 éves Florian Wirtz nem aprópénzért, hanem 125 millió euró (átszámítva 50 milliárd forint…) ellenében intett búcsút a német bajnokságnak, és igazolt Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin Liverpooljához a Leverkusentől. Persze a támadóért kifizetett összeg nem tekinthető általános érvényűnek, de tökéletesen rávilágít arra az említett gazdasági koncepcióra, amelyet a német klubok képviselnek a hazai tehetségek gardírozásában – egyértelmű, hogy a Bundesliga fiatal német játékosaira mindig mindenkinek érdemes odafigyelnie, és nemcsak a vb-ket megelőző idényekben.