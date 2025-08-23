A szokás rabjai – Malonyai Péter jegyzete

Mindez érvényes a pénteken elrajtolt Bundesligára is, s az is, hogy a tegnapi egykének (Bayern–Leipzig) csak napi szinten lehet érdekessége. A hétvégi meccsek után hátravan még 33 játéknap, és csak az a biztos, hogy a végén a Bayern München nyeri meg a sorozatot, elhódítva ismét a salátástálnak hívott trófeát. Az elnevezés persze a formája és nem az egészséges életmód miatt él, hiszen mire elérkezik a vége 2026 májusában, meglehetősen kifacsart futballisták értékelik majd azt, amire aktuálisan jósolgatnak, fogadkoznak, ígérgetnek.

Jól mondja Dárdai Pál (az idősebb), hogy a várható Bayern-sikerre leginkább az a garancia, hogy a müncheniek meg szokták nyerni a bajnokságot. Hogy ez jó vagy rossz tradíció, pártállás kérdése, mindenesetre létező hagyomány, hiszen a XXI. században (is) többnyire inkább nyertek, mint veszítettek. Esélyeik még akkor is léteznek, ha legjobb futballistájuk, az angol Harry Kane (a legutóbbi két idényben 63 bajnokin 62 gól) odamondogatott a vezérkarnak, mondván: „Ez valószínűleg az egyik legvékonyabb keret, amelyikkel valaha futballoztam.”

Hogy a Bayern mögött mi lesz? Még a Németországban bennfentesként honos Dárdai Pál sem tudja, hát akkor én mit is mondhatnék. Leszámítva a megszokottat, hogy legyenek jó hónapjaik a Bundesligában küzdő magyaroknak, Gulácsi Péternek, Willi Orbánnak Lipcsében (Lipcsében?), Schäfer Andrásnak az Unionnál és Dárdai Bencének Wolfsburgban. Nem csupán honfitársi drukkból, hanem azért is, mert ugyebár nyakunkon a világbajnoki selejtező.

Megjegyzem, a németeknek is, ám náluk aligha kérdés, hogy ott lesznek-e a vb-n. Így már az is fontos náluk, kik lesznek méltók arra, hogy jövőre képviseljék a német futballt a nagy tornán. Hogy ebben a sorban is ott vannak a Bayern futballistái, köztük a fiataljai is – természetes.

És ezzel a kör bezárult.

