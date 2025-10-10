Nagy napok előtt áll a magyar labdarúgó-válogatott; látogatóban Pascal Jansennél

A Nemzeti Sport szombati számából ajánljuk:

Nagy napok előtt áll a magyar labdarúgó-válogatott, szombaton a Puskás Arénában Örményországot fogadja, kedden pedig Lisszabonban a portugálok ellen lép pályára világbajnoki selejtezőn. Marco Rossi szövetségi kapitány jól tudja, kötelező feladat az örmények legyőzése. „Minden selejtezősorozatban vannak olyan mérkőzések, amelyek nehézséget okozhatnak, hiszen a céljaink eléréséhez gyakorlatilag muszáj ezeket megnyernünk – mondta Telkiben a 61 éves szakember. – Az örmények elleni pontosan ilyen. A szeptemberi két mérkőzéssel már nem foglalkoztunk, most kizárólag az előttünk álló összecsapásokra összpontosítottunk. Egy-két részletben nem döntöttem még, de hamarosan ezekben is kénytelen leszek.”

Jól nyomon követhető a magyar fiatalok előretörése a honi labdarúgásban az utóbbi négy évben, és stabil növekedést mutat. Az ösztönzőrendszer kiszámíthatósága a klubok számára perspektívát nyitott: nemcsak az élvonalban, hanem már az NB II-ben és az NB III-ban is valódi tétje lett a magyar, illetve fiatal játékosok szerepeltetésének, így egyre több klub kötelezi el magát a magyar tehetségek tudatos beépítése mellett – erről is beszélt, illetve ezt támasztotta alá friss adatokkal Barczi Róbert, a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) sportigazgatója Telkiben a sportújságíróknak tartott szűk körű háttérbeszélgetésen, amelyen munkatársunk is részt vett.

Amerikai útja során kollégánk, Borbola Bence meglátogatta Pascal Jansent; a Ferencváros korábbi vezetőedzője a télen a világ egyik legismertebb városába, New Yorkba költözött. A New York City FC-t irányító trénerrel egyik kedvenc éttermében, a Hudson folyó partján vacsorázott együtt riporterünk. Kissé váratlan távozásáról Jansen azt mondta, olyan rosszul csak nem járt vele az FTC, hiszen a New York-i klub jelentős összeget fizetett ki érte. A holland tréner senkinek sem beszélt még róla, de mielőtt Budapestre érkezett, hogy meghallgassa a Fradi ajánlatát, egyszer már járt a magyar fővárosban. Ki nem találnák, a Honvéd akkori tulajdonosa, George F. Hemingway csábította Kispestre. További részletek Képes Sport mellékletünkben.

