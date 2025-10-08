Nemzeti Sportrádió

Kuttor Attila: Még nincs kész a Kazincbarcika; Ekler Luca: Nem vagyunk ugyanúgy támogatva…

L. P. I.L. P. I.
Vágólapra másolva!
2025.10.08. 00:15
Címkék
NS-ajánló Nemzeti Sport NS-ajánlat e-újság

A Nemzeti Sport szerdai számából ajánljuk:

Tóth Balázs szerint nincs nyomás a válogatotton. Az örmények és a portugálok ellen készülő Rossi-csapat kapusa (?) mellett Balogh Botond beszélt részletesen a szombati, hazai meccsel kapcsolatos várakozásairól – címlapsztori két oldalon.

Az NS-kerekasztalban a Magyar Kupa, a válogatott és Varga Barnabás volt a téma. Csank János, Hajdú B. István és Pásztor József októberben is elmondta helyenként karcos véleményét Borbola Bencének az elmúlt hetek legfontosabb ügyeiről, a kiscsapatok kupasorsolását nem igazán szeretik, Varga viszont szerintük is megállná a helyét akár az elit ligákban is.

Kuttor Attila büszke arra, amit a Kazincbarcikával elért, de… Hiába látszik a fejlődés a csapatán, hiába elégedett játékosai hozzáállásával, és hiába kezdett látványos pontgyűjtésbe az újonc, ha még mindig kieső helyen áll a csapat. Judi Ádám interjúja.

Nagy Dávid megküzd az újbóli csapattagságáért. Párizs olimpiai aranyérmes párbajtőrcsapatának tagja csípőműtétje után felveszi a kesztyűt, és bár tudja, hogy jönnek a fiatalok, feltett szándéka, hogy visszakerül a Siklósi-féle aranycsapatba – Kovács Erika interjúja.

…és még: interjú a portsmouthi légiós Kosznovszky Márkkal és a 80 éves röplabdalegendával, Buzek Lászlóval, Szuperkupa-meccs előtt a Fradi férfi vízilabdázói, európai kuparajt a kosárlabdázóknál.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

NS-ajánló Nemzeti Sport NS-ajánlat e-újság
Legfrissebb hírek

Gazdag Dániel: álomélet Amerikában; Bősze Leventét Fabregas készíti fel a Serie A-ra

E-újság
2025.10.06. 22:16

Őrségváltás a kapuban? – Saliga Norbert jegyzete

Magyar válogatott
2025.10.06. 22:15

Steinmetz Barnabás 50 éves; találkozás Geoff Cameronnal (is)

E-újság
2025.10.05. 23:35

Vereség a Chelsea-től is, lejtőn a Liverpool; Bombagól után különös 11-es a vidéki rangadón

E-újság
2025.10.04. 23:55

NB I: csökkent a becsült érték, nőtt a játékoseladásból származó bevétel; Tóth Alex: A nyolcba kerülés is lehet a cél

E-újság
2025.10.03. 23:28

Pintér Dániel kivételes élménye: Lionel Messivel együtt futballozhat; Varga Barnabás góljával bravúros FTC-győzelem Genkben

E-újság
2025.10.03. 00:10

Győzhet is Belgiumban a Fradi; olimpiát nyerhet „a legjobb Fritsch Robi”

E-újság
2025.10.01. 23:45

Balogh igen, Dárdai B. és Szalai G. nem; együtt a szöuli Aranycsapat

E-újság
2025.09.30. 23:45
Ezek is érdekelhetik