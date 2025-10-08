Kuttor Attila: Még nincs kész a Kazincbarcika; Ekler Luca: Nem vagyunk ugyanúgy támogatva…

A Nemzeti Sport szerdai számából ajánljuk:

Tóth Balázs szerint nincs nyomás a válogatotton. Az örmények és a portugálok ellen készülő Rossi-csapat kapusa (?) mellett Balogh Botond beszélt részletesen a szombati, hazai meccsel kapcsolatos várakozásairól – címlapsztori két oldalon.

Az NS-kerekasztalban a Magyar Kupa, a válogatott és Varga Barnabás volt a téma. Csank János, Hajdú B. István és Pásztor József októberben is elmondta helyenként karcos véleményét Borbola Bencének az elmúlt hetek legfontosabb ügyeiről, a kiscsapatok kupasorsolását nem igazán szeretik, Varga viszont szerintük is megállná a helyét akár az elit ligákban is.

Kuttor Attila büszke arra, amit a Kazincbarcikával elért, de… Hiába látszik a fejlődés a csapatán, hiába elégedett játékosai hozzáállásával, és hiába kezdett látványos pontgyűjtésbe az újonc, ha még mindig kieső helyen áll a csapat. Judi Ádám interjúja.

Nagy Dávid megküzd az újbóli csapattagságáért. Párizs olimpiai aranyérmes párbajtőrcsapatának tagja csípőműtétje után felveszi a kesztyűt, és bár tudja, hogy jönnek a fiatalok, feltett szándéka, hogy visszakerül a Siklósi-féle aranycsapatba – Kovács Erika interjúja.

…és még: interjú a portsmouthi légiós Kosznovszky Márkkal és a 80 éves röplabdalegendával, Buzek Lászlóval, Szuperkupa-meccs előtt a Fradi férfi vízilabdázói, európai kuparajt a kosárlabdázóknál.

