A pozsonyi Slovan örmény játékosa a szombati vb-selejtezőről; Mezey Györgyre emlékezünk

A Nemzeti Sport csütörtöki számából ajánljuk:



A magyar labdarúgó-válogatott szombaton Örményországot fogadja a Puskás Arénában a világbajnoki selejtezőben. A közelgő összecsapás előtt interjút adott lapunknak Tigran Barszegjan, az örmények csapatkapitánya, a pozsonyi Slovan 32 éves légiósa. Két forduló után Örményország a második, pótselejtezőt érő helyen áll a selejtezőcsoportban, de Barszegjan szerint „a tabella jelenlegi állása jószerével semmit sem jelent. Magyarország a szombati mérkőzés esélyese, nagyszerű játékosok alkotják a keretét, magasan jegyzett európai klubcsapatokban szerepelnek, no meg hatvanezer szurkoló buzdítja őket. A magyarok szerepeltek az utóbbi három Európa-bajnokságon, mi csak álmodozunk róla, hogy nagy futballtornán játsszunk. De egy biztos: nem feltartott kézzel megyünk ki a pályára.”

A családtól kapott tájékoztatás szerint Mezey György szerda hajnalban, rövid, de súlyos betegség után kápolnásnyéki otthonában 84 esztendősen elhunyt. Mindössze 36 esztendősen – 1977-ben – debütált az MTK-VM kispadján az élvonalban, majd a szövetség alkalmazottjaként Mészöly Kálmán segítője lett a válogatottnál, 1982 és 1984 között az olimpiai csapatért felelt. Szövetségi kapitányként kivezette a labdarúgó-válogatottat az 1986-os mexikói világbajnokságra; pályafutása során számos emlékezetes mérkőzéseken ülhetett a nemzeti és több NB I-es csapat kispadján. Nevéhez köthető a modern, FIFA-licences edzőképzés kiépítése Magyarországon, mindamellett az UEFA is számított a munkájára. Mezey Györgyöt az MLSZ saját halottjának tekinti, temetéséről később intézkednek.

Csütörtökön az MBH-Békéscsaba és a Vasas SC mérkőzésével elkezdődik a 2025–2026-ös női röplabda Extraliga alapszakasza. A mezőny ez alkalommal is kilenc tagú, de az U19-es válogatott helyét NB I-et már tavaly is megnyerő, ám az élvonalbeli indulást akkor még nem vállaló TFSE veszi át. A címvédő Vasas Óbudának továbbra is a duplázás a célja, ha ez sikerülne, akkor sorozatban ötödször végeznének az első helyen mindkét vetélkedésben a piros-kékek. A fővárosiak játékoskeretében jelentős változások történtek a nyáron, a szakvezető ugyanakkor a régi: a görög vezetőedző, Janisz Athanaszopulosz már az ötödik idényét kezdi el a Vasas kispadján, ezzel ő a leghosszabb ideje egy klubnál regnáló szakember a mezőnyben. Összeállításunkban bemutatjuk a címvédő lehetséges kihívókat is.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!