Willi Orbán: Motivál a vb-részvétel, tudjuk, mit kell tennünk érte; Cséke György: Téglát pakoltam, autókat parkoltattam, de visszataláltam a futballhoz

A Nemzeti Sport pénteki számából ajánljuk:

Willi Orbán: Motivál a vb-részvétel, tudjuk, mit kell tennünk érte. Évek óta a védelem legbiztosabb pontja, fejjel és lábbal egyaránt megnyeri párharcai többségét. Willi Orbán, a válogatott alapembere Portugália ellen (2–3) hatvanadszor húzta magára a válogatott mezét, szombaton az örmények ellen a hatvanegyedik fellépése következik – és reméli, a 2026-os világbajnoki részvétellel kerek lesz a futballtörténete. Borbola Bence interjúja

Cséke György: Téglát pakoltam, autókat parkoltattam, de visszataláltam a futballhoz. Több mint egy évtizede él Floridában, ahol céget alapított és egyéni fejlesztésekért felelős szakemberként dolgozik Cséke György, aki szerint Gazdag Dániel példakép Amerikában, az Inter Miamiban bemutatkozó Pintér Dániel pedig rendkívül sokra viheti. A tengerentúlon járva a korábbi NB I-es futballistát is meglátogattuk Boca Ratonban található házában, valamint megnéztük az edzését.

Varga Kevin: A légiósévek erősebbé tettek, most boldog vagyok. Augusztus közepén jelentette be a Nyíregyháza, hogy szerződtette Varga Kevint, aki korábban a török, a svájci, a ciprusi és a román bajnokságban is játszott, s a 13-szoros válogatott támadó a ZTE ellen is megmutatta, erőssége lehet a csapatának. A futballistával Zombori András beszélgetett

Lothar Matthäus: Véget kell vetni a kísérletezésnek! Pénteken Luxemburg, hétfőn Észak-Írország ellen kell győznie a német válogatottnak, ha meg akarja előzni novemberben Szlovákiát a vb-selejtező csoportban – a legendák szkeptikusak, a játékosok óvatosak, de bizakodnak. Mohai Dominik írása

Az FTC ellen gólt szerző Pető Milán volt a forduló fiatalja. Az NB I kilencedik fordulóját követően is megvizsgáltuk az utánpótláskorú labdarúgók játékát – bár többen is hasznosan futballoztak, ezúttal csak Pető Milán nyújtott közülük kiemelkedőt. Saliga Norbert elemzése

Az új sorozatból mindenképpen profitálhat a magyar válogatott. A magyar férfi jégkorong-válogatott szövetségi kapitányát, Majoross Gergelyt a közelmúltban beválasztották a Magyar Jégkorong Hírességek Csarnokába. Az elismerésről, valamint a válogatottat érintő újonnan létrehozott Nemzetek Európai Kupájáról kérdezte a szakembert Beke Zsombor

Nincs egyértelmű magyarázat a Mercedes feltámadására. Noha már több nap eltelt George Russell váratlan szingapúri győzelme óta, még mindig csak találgatni lehet az okokat a Formula–1-ben szereplő Mercedes hirtelen feltámadására. Házon belül a folyamatos fejlődést dicsérik. Zsoldos Barna háttéranyaga

