Gazdag Dániel: álomélet Amerikában; Bősze Leventét Fabregas készíti fel a Serie A-ra

A Nemzeti Sport keddi számából ajánljuk:

Gazdag Dániel valóságos áloméletet él az Egyesült Államokban. A Columbus Crew légiósát Borbola Bence kereste fel amerikai riportkörútján, és egy kiegyensúlyozott családi életet élő, rendkívül boldog labdarúgót talált. Beszélgetés az MLS-ről, a válogatottról, a hazaköltözésről és a borokról az exkispesti játékossal – címlapsztori két oldalon.

Nem csitulnak a labdarúgó NB I 9. fordulójának hullámai. Kétoldalas visszatekintőnkben a meccset egy tizenegyessel döntetlenre mentő Paks elleni rangadóról Ötvös Bence, az ETO elleni döntetlenről a debreceni kapus, Varga Ádám, a ZTE elleni fordításról pedig a nyíregyházi Kovácsréti Márk mondja el a véleményét.

Bősze Levente alig várja, hogy a Serie A-ban is bemutatkozzon. Az olasz élvonalbeli Como 16 éves magyarja a DAC-ból került kölcsönbe Olaszországba, ahol a Cesc Fabregas vezetőedző irányította felnőttcsapattal is sokat edz, de a Primaverában játszik. Gyerekként viszont mindenről lemondott azért, hogy most itt tarthasson – ezekről is hosszan beszélt Borsos Lászlónak.

Szentiványi Árpád összehangolt olimpiai felkészülést ígér. A magyar vitorlázók sportigazgatója Vincze Szabolcsnak azt ígérte, hogy a hajóosztályonként központosított munka már Los Angelesre, de legkésőbb Brisbane-re érmekben hozza meg az eredményét.

És ha kedd, akkor Junior-melléklet: az Eb-selejtezőre készülő U17-es labdarúgó-válogatottal, a Mészáros-klán újabb kosáredzőjével és a sikerek hatására tömegesített vívóutánpótlással.

