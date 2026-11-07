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Egy légitársaság Cristiano Ronaldo tiszteletére visszavonultatja a 7C ülését

L. M.L. M.
2026.11.07. 13:14
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A Transavia légitársaságnál már nem lehet a 7C ülésen ülve landolni a Cristiano Ronaldo nevét viselő repülőtéren (Fotó: Transavia/Instagram)
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Portugália Cristiano Ronaldo visszavonulás légitársaság
Cristiano Ronaldo válogatottbéli visszavonulását követően nem lesz többé 7C ülés a holland Transavia légitársaság Funchalba tartó járatain – írja a vállalat az Instagrammon.

Csütörtökön jelentette be az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo, hogy többé nem lép pályára a portugál válogatottban. A szereplési és gólrekordrer videoüzenetben búcsúzott el, amelyben megköszönte a válogatottban eltöltött 23 évét.

Ronaldo tiszteletére a holland Transavia Airlines francia kirendeltsége bejelentette, a portugál szülővárosába, a Madeira szigetén található Funchalba tartó járatain visszavonultatja a 7C ülést. 

„CR7 szögre akasztja a stoplisát, így a Funchal felé tartó járatokon a 7C számozású üléseket is nyugdíjazzuk” – írják.

A Madeirán található nemzetközi repülőtér egyébként 2017 óta a labdarúgó nevét viseli.

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Portugália Cristiano Ronaldo visszavonulás légitársaság
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