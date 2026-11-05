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„Kértem, hogy maradjon, de el kell fogadnom a döntését” – Jorge Jesus Cristiano Ronaldóról

L. M.L. M.
2026.11.05. 17:02
Jorge Jesus példaképként beszélt Cristiano Ronaldóról (Fotó: Getty Images)
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Cristiano Ronaldo portugál válogatott Jorge Jesus
Nem lép többet pályára a portugál labdarúgó-válogatottban Cristiano Ronaldo. Az ötszörös aranylabdás támadó a döntését egy közösségi oldalára feltöltött videóban ismertette. A bejelentésre a válogatott szövetségi kapitánya, Jorge Jesus is reagált.

A 2026 nyarán kinevezett szakembert az A Bola idézi: „Ez teljes mértékben az ő döntése. Már az első behívás előtt volt alkalmunk erről beszélni. Megkértem, hogy maradjon, maradjon velem, mert szükségem volt rá, hogy mellettem legyen, de el kell fogadnom a döntését”.

 „Ő világszerte egy példakép, példakép Portugáliában, példakép a válogatottban. Olyan játékos, aki az elmúlt évek során rengeteget adott a válogatottnak. A portugál fiatalok szimbóluma, rajongói többsége fiatal. Nekem volt szerencsém egy éven át vele együtt dolgozni az Al-Naszrnál. Ezért mindig is példakép marad a válogatottunk, a népünk és a történelmünk számára” – folytatta Jorge Jesus, aki azt is elrendelte, hogy a portugál válogatott előadótermében helyzezzenek el egy hatalmas képet a címeres mezben 146 gólt szerző futballistáról.

„Így minden fiatal, és nem csak ők, hanem azok a kollégák is, akikkel minden nap együtt vagyunk abban az előadóteremben, szem előtt tarthatják a példáját.”

A szövetségi kapitány végül Cristiano Ronaldo halhatatlanságáról is beszélt: „Mindig is a portugál nép és a válogatott szívében marad, ez pedig megváltoztathatatlan, mert ő a portugál labdarúgás egyik kiemelkedő alakja”.

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