„Kértem, hogy maradjon, de el kell fogadnom a döntését” – Jorge Jesus Cristiano Ronaldóról

A 2026 nyarán kinevezett szakembert az A Bola idézi: „Ez teljes mértékben az ő döntése. Már az első behívás előtt volt alkalmunk erről beszélni. Megkértem, hogy maradjon, maradjon velem, mert szükségem volt rá, hogy mellettem legyen, de el kell fogadnom a döntését”.

„Ő világszerte egy példakép, példakép Portugáliában, példakép a válogatottban. Olyan játékos, aki az elmúlt évek során rengeteget adott a válogatottnak. A portugál fiatalok szimbóluma, rajongói többsége fiatal. Nekem volt szerencsém egy éven át vele együtt dolgozni az Al-Naszrnál. Ezért mindig is példakép marad a válogatottunk, a népünk és a történelmünk számára” – folytatta Jorge Jesus, aki azt is elrendelte, hogy a portugál válogatott előadótermében helyzezzenek el egy hatalmas képet a címeres mezben 146 gólt szerző futballistáról.

„Így minden fiatal, és nem csak ők, hanem azok a kollégák is, akikkel minden nap együtt vagyunk abban az előadóteremben, szem előtt tarthatják a példáját.”

A szövetségi kapitány végül Cristiano Ronaldo halhatatlanságáról is beszélt: „Mindig is a portugál nép és a válogatott szívében marad, ez pedig megváltoztathatatlan, mert ő a portugál labdarúgás egyik kiemelkedő alakja”.