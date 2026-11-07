Futsal-vb-selejtező: továbbjutott csoportjából a magyar válogatott

2026.11.07. 21:35
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Fotó: svenskfotboll.se
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A magyar futsalválogatott továbbjutott világbajnoki selejtezőcsoportjából, mivel a trió másik két csapata, Örményország és Svédország szombaton 4–4-es döntetlent játszott egymással.

A magyarok októberben házigazdaként 3–1-re nyertek a svédek ellen, majd 3–2-es győzelemmel távoztak az örmények otthonából.

A futsalhungary.hu szakportál híradása szerint a szombati 4–4-es döntetlen azt jelenti, hogy Sergio Mullor Cabrera szövetségi kapitány együttesének két fordulót követően öt pont az előnye két riválisával szemben, így matematikailag is biztos, hogy a másodiknál rosszabb helyen nem végezhet.

A selejtező ezen szakaszában 36 európai csapat 12 csoportban játszik. A hármasokból az első helyezettek és a négy legjobb második továbbjut az elitkörbe, illetve a további nyolc második helyezett közül – rájátszás után – még négy.

A nemzeti együttes február 27-én látogat Svédországba, majd a csoport zárásaként március 3-án fogadja Örményországot.

 

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