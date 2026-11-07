Öt évre kitiltották az európai stadionokból a Mussolini-pólót viselő ferencvárosi ultrát

M. B.M. B.
2026.11.07. 21:03
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Fotó: ansa.it
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Milan szurkolók Európa-liga Ferencváros
Súlyos következménye lett annak, hogy a ferencvárosi ultrák egy része a milánói Dóm téren kirekesztő rigmusokat skandáltak, és a háborús bűnös Benito Mussolinit éltették – írja az olasz állami hírügynökség (ANSA).

Az ANSA beszámolója szerint az olasz rendőrség a San Siróba való beléptetés során azonosított egy 50 éves, Benito Mussolinit ábrázoló pólót viselő drukkert, elkobozta a ruhadarabot, s eljárást kezdeményezett vele szemben a faji, etnikai, nemzeti és vallási gyűlöletkeltést, valamint a kirekesztő jelképek használatát büntető Mancino-törvényre hivatkozva. A milánói rendőrség főfelügyelője öt évre kitiltotta az említett szurkolót minden olyan olaszországi és európai uniós sportlétesítményből, ahol labdarúgó-mérkőzéseket rendeznek.

Az ANSA hozzáteszi, hogy a rendőrség további, a Dóm téren történtekhez köthető emberek azonosításán dolgozik, és folyamatban van a mérkőzés előtt történt bűncselekmények feltárása.

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Milan szurkolók Európa-liga Ferencváros
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