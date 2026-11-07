Öt évre kitiltották az európai stadionokból a Mussolini-pólót viselő ferencvárosi ultrát

Az ANSA beszámolója szerint az olasz rendőrség a San Siróba való beléptetés során azonosított egy 50 éves, Benito Mussolinit ábrázoló pólót viselő drukkert, elkobozta a ruhadarabot, s eljárást kezdeményezett vele szemben a faji, etnikai, nemzeti és vallási gyűlöletkeltést, valamint a kirekesztő jelképek használatát büntető Mancino-törvényre hivatkozva. A milánói rendőrség főfelügyelője öt évre kitiltotta az említett szurkolót minden olyan olaszországi és európai uniós sportlétesítményből, ahol labdarúgó-mérkőzéseket rendeznek.

Az ANSA hozzáteszi, hogy a rendőrség további, a Dóm téren történtekhez köthető emberek azonosításán dolgozik, és folyamatban van a mérkőzés előtt történt bűncselekmények feltárása.