Bogár a fülben – Bodnár Zalán publicisztikája

BÁR TUDNÁM FELEDNI Dino Baggio szavait! De nem lehet, mindig újra és újra előtérbe tolakodnak. A korábbi olasz válogatott középpályás 2023. január 17-én, nem egészen két héttel a hasnyálmirigyrákban elhunyt Gianluca Vialli, illetve a 2022 decemberében leukémia következtében eltávozó Szinisa Mihajlovics halála után így fogalmazott: „Vissza kellene nézni, mit szedtünk, milyen szereket használtunk abban az időszakban. Dopping mindig is volt. Meg kell tudni, hogy bizonyos táplálékkiegészítők hosszú távon jót tesznek-e vagy sem, hogy a szervezet kiüríti-e ezeket az anyagokat, vagy bennünk maradnak. Én is félek, túl sok futballistával történik ez.” Első nyilatkozatában doppingot emlegetett, később azonban pontosított, hogy engedélyezett táplálékkiegészítőkre gondolt, és nem állította, hogy bizonyított összefüggés lenne ezek használata és egykori játékostársai halála között. De a nyilatkozatát aztán újra elővették, amikor 2024 szeptemberében az 1990-es vb-gólkirály Salvatore Schillaci hunyt el vastagbélrákban, legutóbb pedig akkor kellett citálni, amikor idén nyáron távozott Franco Baresi is, akinél a pontos halálokot nem közölték, de valószínűleg tüdőrákja volt.

Szíven ütöttek a halálesetek. Vialliról és Schillaciról én írtam nekrológot a Nemzeti Sportban. Az 1990-es világbajnokság volt az első, amelyet már végigkövettem, és máig életem egyik legmeghatározóbb élménye. A ’90-es évek olasz futballjának bűvöletében nőttem fel, istenítem a korszak minden futballszereplőjét, és Dino Baggio gyanúja elevenembe hatol. Gyerekkorom magasztalt hősei csalók, akik doppingszerekkel érték el csodás sikereiket, most pedig megfizetik ennek az árát? Ha igaz, ha nem, Dino Baggio bogarat ültetett a fülünkbe.

Tényleg megrázó, hogy már hárman nem élnek az 1990-es, olasz rendezésű vb-n szereplő hazai válogatottból. De valóban nagyobb arányt jelent 22 futballista közül háromnak a távozása 60 éves kora körül, mint korunk társadalmában bármilyen másik foglalkozás körében a rákos esetek száma? Nem lehet, hogy 22 kőművesből is meghal három hatvanévesen ebben a szörnyű betegségben?

Nekiálltam, és kigyűjtöttem, hogy hányan haltak meg az 1990-es vb-n részt vevő 24 csapat összesen 528 kerettag játékosa közül. A szomorú szám: 31. A játékosok 5.87 százaléka. Csaknem minden válogatott érintve van, 18 csapatból halt már meg valaki. Még csak nem is az olaszból a legtöbben, hanem a kameruniból, négyen is (Louis-Paul M’Fédé, Benjamin Massing, Stephen Tataw, Emmanuel Kundé). Hárommal az olaszoké a második legtöbb, de van két-két elhunytja az akkori osztrák (Gerald Glatzmayer, Gerhard Rodax), amerikai (David Vanole, Jimmy Banks), argentin (Diego Maradona, Fabián Cance­larich), szovjet (Valerij Brosin, Viktor Csanov), kolumbiai (Andrés Escobar, Freddy Rincón), nyugatnémet (Andreas Brehme, Frank Mill), belga (Lei Clijsters, Stéphane Demol), dél-koreai (Csong Jong Hvan, Csong He Von) csapatnak is, egy-egy pedig a csehszlovák (Ludek Miklosko), román (Michael ­Klein), brazil (Zé Carlos), skót (Andy Goram), svéd (Klas Ingesson), spanyol (José Manuel Ochotorena), egyiptomi (Tabet el-Batal) és ír (Alan McLoughlin) együttesnek is.

A halálokok persze különbözőek, ezeket is kigyűjtöttem. Miközben van köztük közúti baleset (Glatzmayer, Rincón), gyilkosság (Escobar, Csanov), öngyilkosság (Rodax) is, túlsúlyban vannak a daganatos betegségek (Banks, Baresi, Brosin, Clijsters, Csong Jong Hvan, Csong He Von, El-Batal, Goram, Ingesson, McLoughlin, Miklosko, Ochotorena, Schillaci, Tataw, Vialli, Zé Carlos), amelyek több mint a felét teszik ki az eseteknek. De gyakori haláloknak számítanak – körükben is – a különböző szívbetegségek, így a szívinfarktus (Mill, Demol, Vanole), szívelégtelenség (Maradona), edzés közbeni szívmegállás (Cance­larich, Klein), hirtelen szívmegállás (Brehme, Kundé). A legmegrázóbbak a vb-n remeklő kameruni M’Fédé halálának körülményei: tüdőfertőzést kapott, és nem tudta kifizetni a szükséges gyógyszereket…

Kíváncsi voltam arra is, a 31 elhunyt az 1990-es vb idején melyik ország bajnokságában szerepelt, ám nem lehet tendenciát megfigyelni: 20 ország 21 ligájából érkeztek a labdarúgók. Igaz, a legtöbben az olasz Serie A-ból, öten (a három olasz mellett Maradona és Brehme), hárman a kameruni élvonalból, ketten-ketten az angol másodosztályból, az osztrák Bundesligából, a dél-koreai ligából és a szovjet bajnokságból, mindegyiket nem sorolom fel. Kicsit erősíti Dino Baggio „vádjait”, hogy a 31 közül nyolcan megfordultak pályafutásuk során a Serie A-ban, a fenti öt mellett még Demol, Ingesson és Rincón – de erőltetett volna ezt bizonyító erejűnek látni.

Harminchat év telt el a torna óta. Jó lenne tudni, hány haláleset volna várható ugyanennyi hasonló korú férfi között. Ehhez kapaszkodó: egy 5389 olaszországi profi labdarúgót vizsgáló kutatás az 1975 és 2003 közötti időszak halálozását elemezte, életkorhoz és naptári időszakhoz igazított összehasonlítással. A daganatos, illetve a szív- és érrendszeri betegségek miatti halálozás alacsonyabb volt a vártnál, nem magasabb. Vagyis ez a vizsgálat nem támasztotta alá azt a benyomást, hogy az olasz futballisták körében általában több lenne a rákos haláleset, mint a hasonló korú férfinépességben.

Ettől még nem lehet mindent egyetlen megnyugtató mondattal lezárni. Más kutatás egyes emésztőrendszeri daganatoknál figyelmeztető eredményeket talált, és a futballisták körében az ALS, a súlyos idegrendszeri betegség fokozott kockázata is külön vizsgálandó probléma. Ám egy megfigyelt eltérés sem nevezi meg az okát, és egyikből sem következik automatikusan a tiltott szerek használata.

Dino Baggio kételyeit nem lehet elhallgattatni. Jogosan akarja tudni, mit kapott, mennyit kapott, mit tudtak akkor, és mit tudunk ma. De az ő aggodalmát sem szabad határozottabb állítássá átírni, mint amilyenné ő maga tette. Ezek a halálesetek nem bizonyítják a doppingot. A saját gyűjtésem sem bizonyít semmit, a nagyobb vizsgálat pedig éppen az összes daganatos halálozás alacsonyabb kockázatát találta.

Ám az a bogár nem akar kimászni a fülemből.

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