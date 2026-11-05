Cristiano Ronaldo 146 válogatott gólja világrekord – íme, az összes!

I. SZ.I. SZ.
2026.11.05. 13:59
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Egy a kilencből – Cristiano Ronaldo egyik kedvenc ellenfele volt a magyar válogatott, a 2016-os Eb csoportmeccsén kétszer is betalált ellenünk (Fotó: Getty Images)
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Cristiano Ronaldo portugál válogatott magyar válogatott statisztikák gólrekord
A válogatottságot csütörtökön hivatalosan is lemondó Cristiano Ronaldo 2003 óta 234 alkalommal szerepelt a portugál nemzeti csapatban, ez alatt 146 gólt szerzett. Íme, a találatai egy videóban, évenkénti bontásban, kiegészítve egyéb statisztikákkal.

 

A portugál Record négy szakaszra bontotta Cristiano Ronaldo válogatott pályafutását. Az első a 2003-tól 2008-ig tartó időszak, amelynek az Ígéret nevet adta. Ekkor 2006-ig még a 17-es mezt viselte, mert a hetes a 2006-ban visszavonuló Luis Figóé volt. Az első hat válogatott évében 61 mérkőzésen 21 gólt szerzett, robbanékony szélső volt, akinek még nem a támadások befejezése volt az elsődleges feladata. 2009-ben lett a válogatott állandó csapatkapitánya, a 2016-ig tartó korszakának a Kapitány nevet adta a portugál lap. A nyolc év alatt 72 mérkőzésen 40 gólt szerzett, és Európa-bajnoki győzelemre vezette Portugáliát.

Az Eb-t követő, 2021-ig tartó fázis a Bajnok szakasza, immár középcsatárként 48 válogatott mérkőzésen 48 gólt szerzett, az öt és fél év alatt egynél is magasabb átlagnak köszönhetően utolérte az addigi csúcstartó iráni Ali Daeit (109 gól). A Recordnál CR válogatott karrierjének utolsó etapja a Rekorder, 2021-től a visszavonulásáig 55 mérkőzésen 37 gólt szerzett, mindegyikkel módosította a világcsúcsot.

Cristiano Ronaldo a 234 válogatott meccsén 18 620 percet töltött a pályán, ami nagyjából 310 óra. A 146 gólja (0.61 gólos átlag) mellett 37 gólpasszt is kiosztott társainak.

A legtöbb gólt Luxemburgnak lőtte, 11-szer talált be ellenük, aztán Magyarország következik a sorban kilenc találattal. A dobogó harmadik fokán Örményország, Litvánia és Svédország osztozik 7-7 góllal. Összesen 49 ország kapujába talált be, a világbajnok országok közül Anglia (3 meccs), Olaszország (2), Brazília (3) és Uruguay (2) ellen nem talált be, igaz, az angolok ellen két tizenegyespárbajban is értékesítette a maga lövését.

Cristiano Ronaldo válogatottságai és góljai évről évre
2003: 2 mérkőzés, 0 gól
2004: 16, 7
2005: 11, 2
2006: 14, 6
2007: 10, 5
2008: 8, 1
2009: 7, 1
2010: 11, 3
2011: 8, 7
2012: 13, 5
2013: 9, 10
2014: 9, 5
2015: 5, 3
2016: 13, 13
2017: 11, 11
2018: 7, 6
2019: 10, 14
2020: 6, 3
2021: 14, 13
2022: 12, 2
2023: 9, 10
2024: 12, 7
2025: 9, 8
2026: 8, 3

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