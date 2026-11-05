Cristiano Ronaldo 146 válogatott gólja világrekord – íme, az összes!

A portugál Record négy szakaszra bontotta Cristiano Ronaldo válogatott pályafutását. Az első a 2003-tól 2008-ig tartó időszak, amelynek az Ígéret nevet adta. Ekkor 2006-ig még a 17-es mezt viselte, mert a hetes a 2006-ban visszavonuló Luis Figóé volt. Az első hat válogatott évében 61 mérkőzésen 21 gólt szerzett, robbanékony szélső volt, akinek még nem a támadások befejezése volt az elsődleges feladata. 2009-ben lett a válogatott állandó csapatkapitánya, a 2016-ig tartó korszakának a Kapitány nevet adta a portugál lap. A nyolc év alatt 72 mérkőzésen 40 gólt szerzett, és Európa-bajnoki győzelemre vezette Portugáliát.

Az Eb-t követő, 2021-ig tartó fázis a Bajnok szakasza, immár középcsatárként 48 válogatott mérkőzésen 48 gólt szerzett, az öt és fél év alatt egynél is magasabb átlagnak köszönhetően utolérte az addigi csúcstartó iráni Ali Daeit (109 gól). A Recordnál CR válogatott karrierjének utolsó etapja a Rekorder, 2021-től a visszavonulásáig 55 mérkőzésen 37 gólt szerzett, mindegyikkel módosította a világcsúcsot.

Cristiano Ronaldo a 234 válogatott meccsén 18 620 percet töltött a pályán, ami nagyjából 310 óra. A 146 gólja (0.61 gólos átlag) mellett 37 gólpasszt is kiosztott társainak.

A legtöbb gólt Luxemburgnak lőtte, 11-szer talált be ellenük, aztán Magyarország következik a sorban kilenc találattal. A dobogó harmadik fokán Örményország, Litvánia és Svédország osztozik 7-7 góllal. Összesen 49 ország kapujába talált be, a világbajnok országok közül Anglia (3 meccs), Olaszország (2), Brazília (3) és Uruguay (2) ellen nem talált be, igaz, az angolok ellen két tizenegyespárbajban is értékesítette a maga lövését.

Cristiano Ronaldo válogatottságai és góljai évről évre

2003: 2 mérkőzés, 0 gól

2004: 16, 7

2005: 11, 2

2006: 14, 6

2007: 10, 5

2008: 8, 1

2009: 7, 1

2010: 11, 3

2011: 8, 7

2012: 13, 5

2013: 9, 10

2014: 9, 5

2015: 5, 3

2016: 13, 13

2017: 11, 11

2018: 7, 6

2019: 10, 14

2020: 6, 3

2021: 14, 13

2022: 12, 2

2023: 9, 10

2024: 12, 7

2025: 9, 8

2026: 8, 3