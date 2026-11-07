Női vízilabda Konferenciakupa: megvan a Győr első győzelme

SZ. R.SZ. R.
2026.11.07. 21:59
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Címkék
női vízilabda Győr női vízilabda női vízilabda Konferenciakupa
Szoros meccsen, 10–10-es rendes játékidő után ötméteresekkel győzte le a GYVSE-Uni Győr a görög NC Haniát a női Konferenciakupa első selejtezőkörében.

A győriek minden ötméteresüket belőtték a szétlövésben, míg az ellenfélnél egy sikeres kísérletet két kapufa követett – Petrovai Márton csapata ezzel megszerezte első pontjait a D-csoportban.

NŐI VÍZILABDA KONFERENCIAKUPA
1. selejtezőkör, D-csoport, 2. forduló
GYVSE-UNI GYŐR–Nautical Club Hania (görög) 10–10 (2–2, 4–2, 1–3, 3–3) – szétlövéssel 4–1
G: Szedlák 4, Petik 2, Fogarasi, Lendvai, Svec, Szunabe, ill. Kocia 4, Szpandonidu, Sztratidaki 2-2, Dasziu, Paraszkevopulu

A másik mérkőzésen: Club Esportiu Mediterrani (spanyol)–CSM Unirea Alba Iuilia (romániai) 19–8

Az állás: 1. Mediterrani 6, 2. Hania 4, 3. GYŐR 2, 4. Alba Iulia 0

 

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