Női vízilabda Konferenciakupa: megvan a Győr első győzelme

A győriek minden ötméteresüket belőtték a szétlövésben, míg az ellenfélnél egy sikeres kísérletet két kapufa követett – Petrovai Márton csapata ezzel megszerezte első pontjait a D-csoportban.

NŐI VÍZILABDA KONFERENCIAKUPA

1. selejtezőkör, D-csoport, 2. forduló

GYVSE-UNI GYŐR–Nautical Club Hania (görög) 10–10 (2–2, 4–2, 1–3, 3–3) – szétlövéssel 4–1

G: Szedlák 4, Petik 2, Fogarasi, Lendvai, Svec, Szunabe, ill. Kocia 4, Szpandonidu, Sztratidaki 2-2, Dasziu, Paraszkevopulu

A másik mérkőzésen: Club Esportiu Mediterrani (spanyol)–CSM Unirea Alba Iuilia (romániai) 19–8

Az állás: 1. Mediterrani 6, 2. Hania 4, 3. GYŐR 2, 4. Alba Iulia 0