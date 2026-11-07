Gyász: elhunyt Rothermel Ádám háromszoros magyar bajnok, olimpiai ezüstérmes labdarúgó

Rothermel Ádám a lila-fehérek kapusaként háromszor nyert bajnoki címet, az 1972-es müncheni olimpián pedig – a Tatabányai Bányász játékosaként – tagja volt az ezüstérmes magyar válogatottnak.

A gyászhírt Dunai Ede a hivatalos Facebook-oldalán osztotta meg. Az író személyes történetekkel emlékezett meg az egykori kapusról: „Letaglózó hírt kaptam, életének 79. esztendejében elhunyt Rothermel Ádám, az Újpest bajnok labdarúgója, olimpiai ezüstérmes kapus. Azt hiszem, hogy ez lenne a hivatalos megfogalmazás, de mi annyira jó barátságban voltunk, hogy ezt a stílust be is fejezem (mert tudom, hogy ki nem állhatta). Rotyi (hiszen mindenki így hívta) is csak nézne, s egyből hozzátenné, hogy ne legyek már olyan komoly, mint egy vakbélgyulladás. – Rakj fel valami nevetős képet inkább! – mondaná...(abból pedig bőven van szerencsére, sőt csak az van). Hát, komoly nem vagyok, Rotyi, csak össze vagyok törve. Igaz, az sokat segít, hogyha rád gondolok, mert akkor bevillan száz meg száz közös emlék, amelyek kivétel nélkül mind mosolyt csalnak az arcomra” – írta az oldalán.

Rothermel halálhíréről a család is beszámolt a Facebookon: „Utolsó pillanatáig hatalmas lélekkel, hősiesen küzdött, ahogyan azt egész életében, sportolóként is tette. Hat héten át tartó, emberfeletti harcot vívott, de a teste végül feladta a harcot. Most már fent az égiekkel focizik, és a rég nem látott szeretteivel van, örök békében. Emlékét örökké a szívünkben őrizzük. A búcsúztatásáról később adunk tájékoztatást.”

Az Újpest is a hivatalos közösségi oldalán búcsúzott egykori kapusától: