„Öröksége túlmutat a pályán” – a portugál szövetség egy eseményen búcsúztatná Ronaldót

Cristiano Ronaldo csütörtök délelőtt bejelentette, többet nem lép pályára a portugál válogatottban. Az Eb-győztes támadó nemzetközi visszavonulását követően a Portugál Labdarúgó-szövetség közleményt adott ki.

„A Portugál Labdarúgó-szövetség legmélyebb és örök háláját fejezi ki örök kapitányának, Cristiano Ronaldónak, aki ma bejelentette, hogy végleg búcsút vesz a nemzeti válogatottól.

Mély hálával és hatalmas csodálattal a Portugál Labdarúgó-szövetség nyilvánosan méltatja és köszönetet mond Cristiano Ronaldo számára az országunk szolgálatában végzett rendkívüli pályafutásáért.

Több, mint egy kiváló sportoló: kapitányunk inspiráló vezető volt, az elkötelezettség példaképe és nemzeti válogatottunk lelkének legfőbb szimbóluma.

Legendás nemzetközi karrierje során, amelyet 234 válogatott mérkőzés és 146 rúgott gól jellemez, a csapatkapitány az országot a vállán hordozta, rekordokat döntött meg, és vezette a csapatot olyan sikerek eléréséhez, amelyek örökre beíródnak a nemzeti labdarúgás történetébe.

Minden izzadságcsepp, minden döntő gól és minden pályán viselt megtisztelő kapitányi karszalag a mezünk iránti feltétlen szeretetének tükröződése volt.

Elkötelezettsége és öröksége túlmutat a pályát határoló vonalakon.

Cristiano Ronaldo felemelte Portugália hírnevét, és inspirálta azokat a fiatal generációkat, akik arról álmodoznak, hogy a nyomdokaiba lépjenek; sokunk számára ő minden idők legjobb játékosa!

Ennek fényében a Portugál Labdarúgó-szövetség nem hajlandó hagyni, hogy ez a búcsú a megfelelő tiszteletadás nélkül menjen le.

Szilárd és erős szándékunk, hogy megszervezzük, megtervezzük, és aktívan együttműködjünk abban, ami mindig is méltó tisztelgés lesz Cristiano Ronaldo hatalmas karrierje előtt, és amelyen a szurkolók és az ország ismét megtapsolhatja és ünnepelheti azt a játékost, aki annyit adott nekünk.

Köszönünk mindent, KAPITÁNY!

Ez mindig is az otthonod lesz!”

Gyerünk a 1000. gól felé!!!” – írja a portugál szövetség.