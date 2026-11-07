Vereséggel zárta a magyar hokiválogatott a NEK-et

A 2025-ös, Herningben rendezett A-csoportos világbajnokság a francia és a magyar válogatott számára is emlékezetes marad, a mieink történetük első bennmaradását ünnepelhették, a gallok pedig kiestek. Bár gyors visszajutásba reménykedtek, a divízió 1/A-ba ragadtak, igaz, tavasszal az eredményektől függetlenül feljutnak, ugyanis 2028-ban az elit mezőnyét látják vendégül.

A mostani torna mindkét válogatott szempontjából hullámzóan alakult, a házigazda a norvégoktól kikapott, a szlovénokat megverte, míg a magyar csapat mindkét meccset elveszítette Amiens-ben, de a mutatott játék biztató volt.

A győzelmek számát tekintve a torna utolsó napján sem sikerült előre lépni, ugyanis harmadik mérkőzését is elveszítette Magyarország, a hazaiak 3–0-ra nyertek. Pedig kifejezetten jól kezdett a magyar válogatott, de a 11. percben Kevin Spinozzi bombájába bár beleért Nagy Kristóf, védeni nem tudta. Kár volt érte, mert jó néhány helyzete és eltékozolt emberelőnye is akadt a mieinknek. A második harmadban sem vallott szégyent Majoross Gergely együttese, de nem sikerült egyenlíteni. Az egalizálásra az utolsó játékrészben is megvolt az esély, nagy offenzívával jöttek ki Laskawy Ferencék a szünetről, ám a remény nagyjából hét percig élhetett, Enzo Carry a kapu előtt el tudott lépni az emberétől és Nagyot kicselezve a kapuba lőtt. Gyorsan jött rá még egy, Floran Douay váltotta gólra a büntetőjét. Bár többet érdemelt volna a magyar válogatott, végül győzelem nélkül zárt Franciaországban.

JÉGKORONG

NEMZETEK EURÓPA-KUPÁJA, AMIENS

3. FORDULÓ

Franciaország–Magyarország 3–0 (1–0, 0–0, 2–0)

Amiens, 3023 néző. V: Bernoussi, Thiebault, Ugolini, Pysniak (mind francia)

FRANCIAORSZÁG: NECKAR – Schmitt (1), Gallet / Cantagallo (1), SPINOZZI 1 / Despatie, Boscq / Fertin, Mony – Bertrand, Bachelet, Fabre / Simonsen, Boudon, CARRY 1 / Tomasino, Grossetete, Dair / Perret, Vidal, DOUAY 1. Szövetségi kapitány: Renaud Jacquin

MAGYARORSZÁG: Nagy Kristóf. – Szabó B., Ortenszky / Kiss R., Horváth D. / Tornyai, Fejes / Farkas O., Horváth A. – HORVÁTH B., Mihalik G., LASKAWY / Erdély, Péter, Terbócs / Mihalik A., Nagy Krisztián, Dobos / Fehér, Németh K., Molnár B. Szövetségi kapitány: Majoross Gergely

Kapura lövések: 20–22. Emberelőny-kihasználás: 3/0, ill. 4/0

MESTERMÉRLEG

Majoross Gergely: – Az ellenfelünk hatékonyabb volt. Helyzeteket alakítottunk ki, inkább mi voltunk a domináns csapat, 60–40 százalékot éreztem a javunkra. Azonban rutintalannak bizonyultunk azokban a pillanatokban, amikor betalálhattunk volna, ők pedig sokkal jobban sáfárkodtak a lehetőségeikkel. Bosszantó, de olyan szempontból tiszta lehet a lelkiismeretünk, hogy mindent kérésünket végrehajtották a srácok, ám a helyzeteinknél pontatlanok voltunk.