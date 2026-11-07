Fázós este, könyökös és egy gól a Kisvárda–PAFC bajnokin – galéria

R. P.R. P.
2026.11.07. 21:45
null
Fotó: Czinege Melinda
Címkék
NB I Puskás Akadémia galéria Kisvárda
Mint beszámoltunk róla, a labdarúgó NB I 13. fordulójában a Puskás Akadémia 1–0-ra nyert Kisvárdán. Nézze meg a találkozóról készült legjobb képeinket!
null
fotó 2026.11.07.

Fázós este, könyökös és egy gól a Kisvárda–PAFC bajnokin (Fotók: Czinege Melinda)

Labdarúgó NB I
1 órája

Három pontot szerzett Kisvárdán, és a tabella élére állt a Puskás Akadémia

A válogatott keretbe bekerülő Lukács Dánielt sérülés miatt le kellett cserélni, a helyére beálló Urho Nissilä szerezte a felcsútiak gólját.

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

LABDARÚGÓ NB I
13. FORDULÓ
KISVÁRDA MASTER GOOD–PUSKÁS AKADÉMIA FC 0–1 (0–0)
Kisvárda, Várkerti Stadion, 1107 néző. Vezette: Iványi Gábor (Belicza Bence Péter, Horváth Zoltán)
KISVÁRDA: Popovics – Nagy K., Serbecic, Lippai T., Chlumecky, Soltész D. (T. Balogun, 62.) – Melnik, Mbock (Youga, 90.), Herc (Mesanovic, 73.) – Bíró B. (Novothny, 90.), Babják (Szikszai, 73.). Vezetőedző: Supka Attila
PAFC: Lehoczki – Orján, Golla, Harutjunjan, Nagy Zs. – Varga Zs. (Kern, 58.), Okeke (Vékony B., 58.), L. Duarte, Dárdai P. (Farkas B., 90+4.) – Lukács D. (Nissilä, 37.), Németh A. (L. Colley, 58.). Vezetőedző: Babó Levente
Gólszerző: Nissilä (66.)

NB I Puskás Akadémia galéria Kisvárda
Legfrissebb hírek

Három pontot szerzett Kisvárdán, és a tabella élére állt a Puskás Akadémia

Labdarúgó NB I
1 órája

Nadrághúzás a sorfalban az MTK–Kispest-Honvéd bajnokin – galéria

Labdarúgó NB I
3 órája

Pető Milán szabadrúgásgóljaival nyert a Paks

Labdarúgó NB I
6 órája

Hét éve nem kapott ki a Ferencváros idegenben fővárosi csapattól – a Vasas megszakítaná a sorozatát

Labdarúgó NB I
11 órája

Rekordbevételek és bérnyomás: így teljesítettek anyagilag a magyar klubok

Labdarúgó NB I
Tegnap, 14:11

Gólöröm a reklámtáblán, kézfogás Modriccsal – galéria

Európa-liga
2026.11.05. 22:37

Háromhetes kihagyás vár Lang Ádámra – hivatalos

Labdarúgó NB I
2026.11.03. 16:49

Szavazás: melyik volt a magyar futball elmúlt évtizedeinek legemlékezetesebb öngólja?

Labdarúgó NB I
2026.11.03. 09:45