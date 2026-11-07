Fázós este, könyökös és egy gól a Kisvárda–PAFC bajnokin – galéria

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LABDARÚGÓ NB I

13. FORDULÓ

KISVÁRDA MASTER GOOD–PUSKÁS AKADÉMIA FC 0–1 (0–0)

Kisvárda, Várkerti Stadion, 1107 néző. Vezette: Iványi Gábor (Belicza Bence Péter, Horváth Zoltán)

KISVÁRDA: Popovics – Nagy K., Serbecic, Lippai T., Chlumecky, Soltész D. (T. Balogun, 62.) – Melnik, Mbock (Youga, 90.), Herc (Mesanovic, 73.) – Bíró B. (Novothny, 90.), Babják (Szikszai, 73.). Vezetőedző: Supka Attila

PAFC: Lehoczki – Orján, Golla, Harutjunjan, Nagy Zs. – Varga Zs. (Kern, 58.), Okeke (Vékony B., 58.), L. Duarte, Dárdai P. (Farkas B., 90+4.) – Lukács D. (Nissilä, 37.), Németh A. (L. Colley, 58.). Vezetőedző: Babó Levente

Gólszerző: Nissilä (66.)