Mourinho Cristiano Ronaldóról: Ha elköszön a futballtól, ne úgy történjen, mint tegnap

V. H. L.V. H. L.
2026.11.06. 16:08
Cristiano Ronaldo és José Mourinho (Fotó: Getty Images)
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Cristiano Ronaldo Real Madrid portugál labdarúgó-válogatott José Mourinho visszavonulás
A Real Madrid Valencia elleni bajnokija előtti sajtótájékoztatón Cristiano Ronaldo is szóba került. A spanyol rekordbajnok vezetőedzője, José Mourinho nem tudja, meddig folytatja még pályafutását egykori tanítványa, de azt reméli, hogy az aktív játéknak nem olyan kurtán-furcsán mond majd búcsút, mint a portugál válogatottnak.

Cristiano Ronaldo csütörtökön a közösségi médiában bejelentette: végleg lemondja a szereplést portugál nemzeti csapatban. A válogatottnak búcsút intő exrealos szupersztár döntésével kapcsolatban honfitársát, egykori edzőjét, José Mourinhót is kérdezték a „királyiak” Valencia elleni idegenbeli bajnokija előtt tartott sajtótájékoztatón. Mourinho, akinek irányítása alatt a minden idők egyik legjobbjának tartott csatár 164 tétmeccsen lépett pályára, és 2012-ben spanyol bajnoki címet nyert, a témával kapcsolatban leszögezte: a játékos döntését a labdarúgóvilágnak el kell fogadnia.

„Nem akarom kommentálni a döntését, csak annyit gondolok róla, hogy tiszteletben kell tartani, ez nyilvánvaló – fogalmazott a szakember. – Ez nem visszavonulás, a karrierjének még nincs vége. Akik ismerik őt, pontosan tudják, hogy vannak még céljai. Azt viszont szeretném, hogy ha egyszer elköszön a futballtól, ne úgy történjen, mint tegnap.”

Mourinhótól afelől is érdeklődtek, lehetségesnek tartja-e, hogy egykori tanítványa a futballcipő szögre akasztása után az edzői pályát választja.

„Hogy látjuk-e majd edzőként? Nem tudom, mi jár a fejében, de korai is még erről elmélkedni, hiszen még labdarúgó” – jegyezte meg némi iróniával a mester.

 

 

Cristiano Ronaldo Real Madrid portugál labdarúgó-válogatott José Mourinho visszavonulás
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