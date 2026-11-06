Mourinho Cristiano Ronaldóról: Ha elköszön a futballtól, ne úgy történjen, mint tegnap

Cristiano Ronaldo csütörtökön a közösségi médiában bejelentette: végleg lemondja a szereplést portugál nemzeti csapatban. A válogatottnak búcsút intő exrealos szupersztár döntésével kapcsolatban honfitársát, egykori edzőjét, José Mourinhót is kérdezték a „királyiak” Valencia elleni idegenbeli bajnokija előtt tartott sajtótájékoztatón. Mourinho, akinek irányítása alatt a minden idők egyik legjobbjának tartott csatár 164 tétmeccsen lépett pályára, és 2012-ben spanyol bajnoki címet nyert, a témával kapcsolatban leszögezte: a játékos döntését a labdarúgóvilágnak el kell fogadnia.

„Nem akarom kommentálni a döntését, csak annyit gondolok róla, hogy tiszteletben kell tartani, ez nyilvánvaló – fogalmazott a szakember. – Ez nem visszavonulás, a karrierjének még nincs vége. Akik ismerik őt, pontosan tudják, hogy vannak még céljai. Azt viszont szeretném, hogy ha egyszer elköszön a futballtól, ne úgy történjen, mint tegnap.”

Mourinhótól afelől is érdeklődtek, lehetségesnek tartja-e, hogy egykori tanítványa a futballcipő szögre akasztása után az edzői pályát választja.

„Hogy látjuk-e majd edzőként? Nem tudom, mi jár a fejében, de korai is még erről elmélkedni, hiszen még labdarúgó” – jegyezte meg némi iróniával a mester.