Valverde után Arda Güler és Mbappé is betalált, a Real Madrid könnyedén nyert a Mestallában

SPANYOL LA LIGA

12. FORDULÓ

Valencia–Real Madrid 0–3 (0–2)

Valencia, Estadio de Mestalla. Vezette: Maeso

VALENCIA: Dimitrievszki – Maffeo (Arnau Martínez, 64.), Pepelu, Tarrega, De Haas (Rioja, a szünetben), Gayá – Guerra (J. Vázquez, 80.), Guido Rodríguez (Ugrinic, 64.) , Mayol – Sadiq (Blázquez, 60.), Danjuma. Vezetőedző: Javier Aguirre

REAL MADRID: Courtois – Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella – Bernardo Silva (Endrick, 84.), Tchouameni – Arda Güler (Camavinga, 84.), Jude Bellingham (Pitarch, 90.), Y. Diomandé (Brahim Díaz, 84.) – K. Mbappé (Espí, 90.). Vezetőedző: José Mourinho

Gólszerző: Valverde (28.), Arda Güler (36.), K. Mbappé (75.)

Kiállítva: Gayá (79.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A sorozatban hét meccsen győzedelmeskedő Real Madrid látogatott az idényben még csak két meccset nyerő Valencia otthonába. Az első húsz perc többnyire csendesen telt, a mérkőzés előtt és a kilencedik percben is a héten elhunyt Jesús de Miguel emléke előtt tisztelegtek a felek.

Az első félidő második felében aztán éledezett a Real Madrid, ami két gólban mutatkozott meg. Először Fede Valverde lőtt távolról a jobb alsóba azt követően, hogy Kylian Mbappé szabadrúgása lepattant a sorfalról, majd Jude Bellingham középre tett labdájába ugyan belekaptak a védők, de így pont Arda Gülerhez került, a török meg öt méterről kapásból a kapuba lőtt. Bár egyszer Thibaut Courtois-nak is védenie kellett, a Valencia játékosai leginkább a vendégek testi épségére voltak veszéllyel, 13-szor szabálytalankodtak az első félidőben.

Federico Valverde szerezte a vendégek első gólját (Fotó: Getty Images)

A második félidőben már csak az volt a kérdés, betalál-e Kylian Mbappé. Nos, az első két helyzetét kihagyta a világbajnok francia támadó, a harmadikat viszont már nem. Arda Güler szerzett labdát, kapu felé fordulva egyből középre passzolt, Mbappénak pedig csak kapuba kellett passzolnia a labdát a 75. percben. Négy percre rá aztán egy piros lapot is kiharcolt a francia, Yan Diomandé ugratta ki Mbappét, akit José Gayá csak szabálytalanul tudott megállítani.

A frusztráció érezhető volt a Valencia játékosain, sokszor későn léptek oda, és több lökdösődés is kialakult a találkozón. A Real Madridot azonban semmi sem zökkentette ki, sorozatban nyolcadik győzelmével pontszámban beérte a vasárnap este játszó Barcelonát. A Valencia továbbra is nyeretlen hazai pályán, kilenc pontjával az utolsó előtti, 19. helyen szerénykedik. 0–3