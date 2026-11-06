Szombati sportműsor: három mérkőzés az NB I-ben; Győri ETO KC-meccs a női kézi BL-ben
NOVEMBER 7., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
13. FORDULÓ
13.30: Paksi FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
16.45: MTK Budapest–Kispest-Honvéd FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
18.45: Kisvárda Master Good–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
NB II
13. FORDULÓ
13.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Diósgyőri VTK – élőben az NSO-n!
13.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Soroksár SC – élőben az NSO-n!
15.00: Kecskeméti TE–FC Nagykanizsa – élőben az NSO-n!
15.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Szentlőrinc – élőben az NSO-n!
15.00: HR-Rent Kozármisleny–FC Ajka – élőben az NSO-n!
17.00: Gyirmót FC Győr–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!
17.00: Videoton FC Fehérvár–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!
NB III
15. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Gödöllői SK–Kisvárda Master Good II
13.00: Eger SE–Termálfürdő FC Tiszaújváros
13.00: Debreceni EAC–Bacsó Beton-Cigánd SE
13.00: Füzesabonyi SC–Tiszafüredi VSE
13.00: Mátészalkai MTK–Debreceni VSC II
13.00: Salgótarjáni BTC–Ózd-Sajóvölgye
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
13.00: VSC 2015 Veszprém–Komárom VSE
13.00: Király SE–Zalaegerszegi TE FC II
13.00: Sárisápi BSE–Dorogi Bányász FC
14.00: Bicskei TC–ETO Akadémia
19.00: Opus Tigáz Tatabánya–Haladás FC
DÉLKELETI CSOPORT
13.00: Békéscsaba 1912 Előre–Szegedi VSE
13.00: Sándorfalvi SKE–Kispest-Honvéd FC II
13.00: Hódmezővásárhelyi FC–Újpest FC II
13.00: Csepel SC–Gyulai Termál FC
13.00: Monor SE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II
DÉLNYUGATI CSOPORT
13.00: PTE-PEAC–MTK Budapest II
13.00: Szekszárdi UFC–Érdi VSE
13.00: Budafoki MTE–Kaposvári Rákóczi FC
13.00: Sárbogárd SE–Dunaharaszti MTK
18.00: Budaörs–Ferencvárosi TC II
ANGOL PREMIER LEAGUE
10. FORDULÓ
13.30: Leeds United–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
16.00: Fulham–Newcastle United
16.00: Arsenal–Hull City (Tv: Spíler1)
18.30: Nottingham Forest–Manchester City (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
10. FORDULÓ
17.15: Auxerre–Paris FC
20.45: Paris Saint-Germain–Troyes
NÉMET BUNDESLIGA
9. FORDULÓ
15.30: 1. FC Köln–Bayer Leverkusen
15.30: Mainz–Bayern München (Tv: Arena4)
15.30: Borussia Dortmund–Elversberg
15.30: RB Leipzig–Augsburg
15.30: Paderborn–Eintracht Frankfurt
18.30: VfB Stuttgart–Werder Bremen (Tv: Arena4)
NÉMET 2. BUNDESLIGA
11. FORDULÓ
20.30: Hertha BSC–Wolfsburg (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
11. FORDULÓ
15.00: Torino–Lecce
15.00: Cagliari–Frosinone
18.00: Parma–Bologna (Tv: Match4)
20.45: Roma–Sassuolo (Tv: Match4)
PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA
11. FORDULÓ
21.30: Sporting CP–Moreirense (Tv: Sport2)
SPANYOL LA LIGA
12. FORDULÓ
14.00: Málaga–Racing Santander (Tv: Spíler2)
16.15: Espanyol–Deportivo (Tv: Spíler2)
18.30: Osasuna–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
21.00: Valencia–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
TÖRÖK SÜPER LIG
11. FORDULÓ
17.00: Galatasaray–Amedspor (Tv: Sport2)
NŐI NB I
14. FORDULÓ
12.30: Kispest-Honvéd FC–PMFC
13.00: DVTK–Újpest FC
14.00: Puskás Akadémia–ETO FC
14.00: Ferencváros–Astra HFC
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AUTÓSPORT
NASCAR
1.30: Truck Series, Championship Race (Tv: Max4)
23.00: O’Reilly Auto Parts Series, Championship Race (Tv: Max4)
CSELGÁNCS
VEGYES CSAPAT EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD
9.00: selejtező
17.00: a 3. helyért, döntő
FORMULA–1
BRAZIL NAGYDÍJ
15.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
19.00: időmérő (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
JÉGKORONG
NEMZETEK EURÓPA-KUPÁJA, AMIENS
3. FORDULÓ
16.00: Norvégia–Szlovénia
20.00: Franciaország–Magyarország
GOLF
LOS CABOS CHAMPIONSHIP
21.00: 3. nap (Tv: Eurosport2)
KERÉKPÁR
TEREP EURÓPA-BAJNOKSÁG, ZEDDAM
15.00: nők (Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 7. FORDULÓ
A-CSOPORT
16.00: Krim Ljubljana (szlovén)–HB Sola (norvég)
18.00: Brest Bretagne (francia)–CSM Bucuresti (román)
B-CSOPORT
18.00: Nyköbing Falster (dán)–Storhamar HE (norvég)
18.00: HSG Blomberg-Lippe (német)–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
NŐI NB I, 8. FORDULÓ
16.00: Gravitáció Szombathelyi KKA–Alba Fehérvár KC (Tv: Sport1)
17.00: MTK Budapest–DVSC Skyline
17.00: NEKA–Moyra-Budaörs United Shipping
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ
8. FORDULÓ
15.00: Phoenix Fóti Tigrisek–OSE Lions (Tv: M4 Sport+)
18.00: Sopron KC–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
18.00: Atomerőmű SE–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Délút-SZTE-Szedeák
NBA, ALAPSZAKASZ
Vasárnap, 2.30: Golden State Warriors–Orlando Magic (Tv: Sport1)
KÜZDŐSPORT
3.00: ONE Fight Night 49, Lucas Gabriel–Alibeg Rasulov, Bangkok (Tv: Sport1)
MOTORSPORT
GYORSASÁGIMOTOR-VILÁGBAJNOKSÁG, KATARI NAGYDÍJ
12.30: MotoGP, időmérő (Tv: Match4)
14.30: Moto3, időmérő (Tv: Match4)
15.30: Moto2, időmérő (Tv: Match4)
16.30: MotoGP, sprintfutam (Tv: Match4)
MŰKORCSOLYA
GRAND PRIX, SENCSEN
7.30: jégtánc, ritmustánc (Tv: Eurosport2)
9.30: női rövidprogram (Tv: Eurosport2; M4 Sport, 10.30)
11.40: páros rövidprogram (Tv: Eurosport2; M4 Sport, 12.15)
NYÍLT VÍZI ÚSZÁS
VILÁGKUPA, 1. ÁLLOMÁS, CANCÚN
15.00: férfi 3 km (Betlehem Dávid)
17.00: női 3 km (Fábián Bettina)
OLIMPIA
IV. NYÁRI IFJÚSÁGI OLIMPIA, DAKAR
10.00: versenyek
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
19.00: MÁV Előre Foxconn–Pénzügyőr SE Pro Source
NŐI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
16.00: MÁV Előre Foxconn–Vasas Óbuda
18.00: TFSE–Veszprémi Egyetemi SC
19.00: Újpesti TE–KHG Kaposvári NRC
SPORTLÖVÉSZET
OLIMPIAI KVALIFIKÁCIÓS VILÁGBAJNOKSÁG, DOHA
7.15: női puska, fekvő
9.00: férfi puska, fekvő
SZNÚKER
INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP, NANKING
7.00 és 12.30: döntő (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ATP 1000-ES TORNA, PÁRIZS
12.00: páros, elődöntő
14.30: egyes, elődöntő (Tv: Max4)
ATP 250-ES TORNA, STOCKHOLM
11.00: egyes, selejtező, 1. forduló
WTA 250-ES TORNA, CSENNAI
11.30: egyes, elődöntő; páros, elődöntő
11.30: Udvardy Panna, Isabella Haverlag (magyar, holland)–Naima Karamoko, Simona Waltert (svájciak)
WTA 250-ES TORNA, HONGKONG
7.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő
ÚSZÁS
RÖVID PÁLYÁS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, KAPOSVÁR
17.00: 4. nap, döntők (Tv: M4 Sport+)
VÍZILABDA
FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ
7. FORDULÓ
12.00: Debreceni VSE-Master Good–Metalcom Szentes
16.00: Szolnoki Dózsa–FTC-Telekom Waterpolo
16.00: Szegedi VE–UVSE
19.30: Semmelweis OSC–VasasPlaket
NŐI KONFERENCIAKUPA
SELEJTEZŐ, D-CSOPORT (GYULAFEHÉRVÁR)
16.00: GYVSE-Uni Győr–Nautical Club Hania (görög)
NŐI OB I, ALAPSZAKASZ
7. FORDULÓ
16.00: Valdor-Szentes–Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell
17.00: Dunaújvárosi FVE–KSI SE
18.00: UVSE Helia-D–BVSC-Manna ABC