Szombati sportműsor: három mérkőzés az NB I-ben; Győri ETO KC-meccs a női kézi BL-ben

NOVEMBER 7., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

13. FORDULÓ

13.30: Paksi FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

16.45: MTK Budapest–Kispest-Honvéd FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.45: Kisvárda Master Good–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

NB II

13. FORDULÓ

13.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Diósgyőri VTK – élőben az NSO-n!

13.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Soroksár SC – élőben az NSO-n!

15.00: Kecskeméti TE–FC Nagykanizsa – élőben az NSO-n!

15.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Szentlőrinc – élőben az NSO-n!

15.00: HR-Rent Kozármisleny–FC Ajka – élőben az NSO-n!

17.00: Gyirmót FC Győr–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!

17.00: Videoton FC Fehérvár–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!

NB III

15. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Gödöllői SK–Kisvárda Master Good II

13.00: Eger SE–Termálfürdő FC Tiszaújváros

13.00: Debreceni EAC–Bacsó Beton-Cigánd SE

13.00: Füzesabonyi SC–Tiszafüredi VSE

13.00: Mátészalkai MTK–Debreceni VSC II

13.00: Salgótarjáni BTC–Ózd-Sajóvölgye

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

13.00: VSC 2015 Veszprém–Komárom VSE

13.00: Király SE–Zalaegerszegi TE FC II

13.00: Sárisápi BSE–Dorogi Bányász FC

14.00: Bicskei TC–ETO Akadémia

19.00: Opus Tigáz Tatabánya–Haladás FC

DÉLKELETI CSOPORT

13.00: Békéscsaba 1912 Előre–Szegedi VSE

13.00: Sándorfalvi SKE–Kispest-Honvéd FC II

13.00: Hódmezővásárhelyi FC–Újpest FC II

13.00: Csepel SC–Gyulai Termál FC

13.00: Monor SE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II

DÉLNYUGATI CSOPORT

13.00: PTE-PEAC–MTK Budapest II

13.00: Szekszárdi UFC–Érdi VSE

13.00: Budafoki MTE–Kaposvári Rákóczi FC

13.00: Sárbogárd SE–Dunaharaszti MTK

18.00: Budaörs–Ferencvárosi TC II

ANGOL PREMIER LEAGUE

10. FORDULÓ

13.30: Leeds United–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)

16.00: Fulham–Newcastle United

16.00: Arsenal–Hull City (Tv: Spíler1)

18.30: Nottingham Forest–Manchester City (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

10. FORDULÓ

17.15: Auxerre–Paris FC

20.45: Paris Saint-Germain–Troyes

NÉMET BUNDESLIGA

9. FORDULÓ

15.30: 1. FC Köln–Bayer Leverkusen

15.30: Mainz–Bayern München (Tv: Arena4)

15.30: Borussia Dortmund–Elversberg

15.30: RB Leipzig–Augsburg

15.30: Paderborn–Eintracht Frankfurt

18.30: VfB Stuttgart–Werder Bremen (Tv: Arena4)

NÉMET 2. BUNDESLIGA

11. FORDULÓ

20.30: Hertha BSC–Wolfsburg (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

11. FORDULÓ

15.00: Torino–Lecce

15.00: Cagliari–Frosinone

18.00: Parma–Bologna (Tv: Match4)

20.45: Roma–Sassuolo (Tv: Match4)

PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA

11. FORDULÓ

21.30: Sporting CP–Moreirense (Tv: Sport2)

SPANYOL LA LIGA

12. FORDULÓ

14.00: Málaga–Racing Santander (Tv: Spíler2)

16.15: Espanyol–Deportivo (Tv: Spíler2)

18.30: Osasuna–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

21.00: Valencia–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

TÖRÖK SÜPER LIG

11. FORDULÓ

17.00: Galatasaray–Amedspor (Tv: Sport2)

NŐI NB I

14. FORDULÓ

12.30: Kispest-Honvéd FC–PMFC

13.00: DVTK–Újpest FC

14.00: Puskás Akadémia–ETO FC

14.00: Ferencváros–Astra HFC

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AUTÓSPORT

NASCAR

1.30: Truck Series, Championship Race (Tv: Max4)

23.00: O’Reilly Auto Parts Series, Championship Race (Tv: Max4)

CSELGÁNCS

VEGYES CSAPAT EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD

9.00: selejtező

17.00: a 3. helyért, döntő

FORMULA–1

BRAZIL NAGYDÍJ

15.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

19.00: időmérő (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

JÉGKORONG

NEMZETEK EURÓPA-KUPÁJA, AMIENS

3. FORDULÓ

16.00: Norvégia–Szlovénia

20.00: Franciaország–Magyarország

GOLF

LOS CABOS CHAMPIONSHIP

21.00: 3. nap (Tv: Eurosport2)

KERÉKPÁR

TEREP EURÓPA-BAJNOKSÁG, ZEDDAM

15.00: nők (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 7. FORDULÓ

A-CSOPORT

16.00: Krim Ljubljana (szlovén)–HB Sola (norvég)

18.00: Brest Bretagne (francia)–CSM Bucuresti (román)

B-CSOPORT

18.00: Nyköbing Falster (dán)–Storhamar HE (norvég)

18.00: HSG Blomberg-Lippe (német)–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

NŐI NB I, 8. FORDULÓ

16.00: Gravitáció Szombathelyi KKA–Alba Fehérvár KC (Tv: Sport1)

17.00: MTK Budapest–DVSC Skyline

17.00: NEKA–Moyra-Budaörs United Shipping

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ

8. FORDULÓ

15.00: Phoenix Fóti Tigrisek–OSE Lions (Tv: M4 Sport+)

18.00: Sopron KC–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

18.00: Atomerőmű SE–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Délút-SZTE-Szedeák

NBA, ALAPSZAKASZ

Vasárnap, 2.30: Golden State Warriors–Orlando Magic (Tv: Sport1)

KÜZDŐSPORT

3.00: ONE Fight Night 49, Lucas Gabriel–Alibeg Rasulov, Bangkok (Tv: Sport1)

MOTORSPORT

GYORSASÁGIMOTOR-VILÁGBAJNOKSÁG, KATARI NAGYDÍJ

12.30: MotoGP, időmérő (Tv: Match4)

14.30: Moto3, időmérő (Tv: Match4)

15.30: Moto2, időmérő (Tv: Match4)

16.30: MotoGP, sprintfutam (Tv: Match4)

MŰKORCSOLYA

GRAND PRIX, SENCSEN

7.30: jégtánc, ritmustánc (Tv: Eurosport2)

9.30: női rövidprogram (Tv: Eurosport2; M4 Sport, 10.30)

11.40: páros rövidprogram (Tv: Eurosport2; M4 Sport, 12.15)

NYÍLT VÍZI ÚSZÁS

VILÁGKUPA, 1. ÁLLOMÁS, CANCÚN

15.00: férfi 3 km (Betlehem Dávid)

17.00: női 3 km (Fábián Bettina)

OLIMPIA

IV. NYÁRI IFJÚSÁGI OLIMPIA, DAKAR

10.00: versenyek

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ

19.00: MÁV Előre Foxconn–Pénzügyőr SE Pro Source

NŐI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ

16.00: MÁV Előre Foxconn–Vasas Óbuda

18.00: TFSE–Veszprémi Egyetemi SC

19.00: Újpesti TE–KHG Kaposvári NRC

SPORTLÖVÉSZET

OLIMPIAI KVALIFIKÁCIÓS VILÁGBAJNOKSÁG, DOHA

7.15: női puska, fekvő

9.00: férfi puska, fekvő

SZNÚKER

INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP, NANKING

7.00 és 12.30: döntő (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP 1000-ES TORNA, PÁRIZS

12.00: páros, elődöntő

14.30: egyes, elődöntő (Tv: Max4)

ATP 250-ES TORNA, STOCKHOLM

11.00: egyes, selejtező, 1. forduló

WTA 250-ES TORNA, CSENNAI

11.30: egyes, elődöntő; páros, elődöntő

11.30: Udvardy Panna, Isabella Haverlag (magyar, holland)–Naima Karamoko, Simona Waltert (svájciak)

WTA 250-ES TORNA, HONGKONG

7.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő

ÚSZÁS

RÖVID PÁLYÁS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, KAPOSVÁR

17.00: 4. nap, döntők (Tv: M4 Sport+)

VÍZILABDA

FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ

7. FORDULÓ

12.00: Debreceni VSE-Master Good–Metalcom Szentes

16.00: Szolnoki Dózsa–FTC-Telekom Waterpolo

16.00: Szegedi VE–UVSE

19.30: Semmelweis OSC–VasasPlaket

NŐI KONFERENCIAKUPA

SELEJTEZŐ, D-CSOPORT (GYULAFEHÉRVÁR)

16.00: GYVSE-Uni Győr–Nautical Club Hania (görög)

NŐI OB I, ALAPSZAKASZ

7. FORDULÓ

16.00: Valdor-Szentes–Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell

17.00: Dunaújvárosi FVE–KSI SE

18.00: UVSE Helia-D–BVSC-Manna ABC